Escándalo en La Voz Argentina 2025: se filtraron los nombres de los cuatro finalistas del reality

El reality de Telefe, La Voz Argentina 2025, está en el blanco de una filtración que ha revelado los supuestos nombres de los cuatro finalistas del ciclo. Una noticia que ha puesto el foco de atención en la credibilidad verdadera del show de televisión .

Un fuerte rumor que surgió de un stream reveló los supuestos nombres de los cuatro finalistas , una noticia que generó un gran revuelo en las redes sociales. La información, que no ha sido confirmada por la producción del ciclo, llamó la atención de todos los seguidores del programa musical.

El rumor surgió del stream Ya fue Todo (Jotax), donde la panelista Barbie Gyalay aseguró: "Se habrían filtrado los cuatro finalistas de La Voz Argentina ". La noticia sorprendió al conductor Ale Castelo, quien recordó el antecedente del 2021, lo que ha generado una gran preocupación en los seguidores del programa.

En el stream, la panelista dio los nombres de los supuestos finalistas, un listado que ha dejado a los seguidores del programa con la boca abierta. Según Barbie Gyalay, los finalistas serían Alan Lez por el equipo de Lali Espósito, Nicolás Behringer del equipo de Luck Ra, Eugenia Rodríguez por el team Miranda! y Valentina Otero por el equipo de Soledad.

La lista de los supuestos finalistas generó una gran polémica, especialmente por el nombre de Valentina Otero. La participante, que ha sido eliminada y salvada en varias ocasiones, fue una de las más controversiales del reality. Su supuesta llegada a la final fue motivo de debate en las redes sociales, donde los seguidores expresaron su descontento por la supuesta "favorita" del show.