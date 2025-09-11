Juliana Gattas tuvo que pedirle ayuda a Ale Sergi en La Voz Argentina porque estaba bajo los efectos de...

Un inesperado momento de humor ha sacudido el set de La Voz Argentina . Juliana Gattas , una de las jurados del show, ha protagonizado una situación que se ha vuelto viral en las redes sociales, todo por culpa de una visita al dentista.

A las ya habituales discusiones sobre las decisiones del jurado o el desempeño de los participantes, se le ha sumado un nuevo e insólito episodio. La protagonista de este hecho es la cantante Juliana Gattas , quien fue sorprendida grabando el programa en una situación muy particular.

La situación, que se ha vuelto viral en las últimas horas, no tiene nada que ver con los escándalos habituales del mundo del espectáculo, sino con un incidente muy humano y cotidiano. La jurado se vio obligada a grabar el programa bajo los efectos de la anestesia, luego de haberse sometido a un tratamiento de conducto temprano en la mañana.

En un clip de backstage, la cantante de Miranda! le confesó a su colega Sofi Martínez la razón por la que le costaba tanto hablar. "Me hicieron un tratamiento de conducto temprano a la mañana, me dijeron que se me iba a ir la anestesia en una hora, dos, y siento que no se me terminó de ir…", dijo, visiblemente resignada, mientras mostraba en su rostro las consecuencias de la aguja.

Sin embargo, a pesar de la dificultad para hablar, Juliana Gattas no se rindió y encontró una solución muy creativa para la situación. "Voy a hacer las declaraciones en el oído de mi compañero y que él hable por mí", le dijo a Sofi Martínez, en un claro guiño a la gran relación que tiene con su compañero Ale Sergi.