Juliana Gattas sorprendió en La Voz con un look y un accesorio inesperado: qué se puso

La cantante de Miranda!, Juliana Gattas, lució un mini vestido de encaje con una cartera diferente a lo esperado. Descubrí de qué se trata.

Así fue el look de Juliana Gattas en La Voz.

En la etapa de playoffs de La Voz Argentina, Juliana Gattas, voz femenina de Miranda!, se presentó con un look en rosa que contó con un toque de humor. El estilismo tuvo como pieza central un mini vestido de encaje rosa, con mangas largas abullonadas y espalda descubierta.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el accesorio que eligió, y que se trató de una cartera de juguete de una reconocida marca. El detalle, lejos de ser un capricho menor, funcionó para mostrar su manera de jugar con la moda de manera lúdica y creativa.

El look se completó con medias rojas y zapatos al tono, creando un contraste cromático que rompió con lo convencional. Esa mezcla de rosa y rojo, poco frecuente en outfits televisivos, fue parte de lo que generó conversación en redes sociales.

Aunque no es la primera vez que Juliana sorprende con sus elecciones, puesto que a lo largo de su paso por La Voz Argentina lució looks llamativos, cargados de color y siempre con un detalle inesperado que los convierte en memorables.

Instagram: julianagattas