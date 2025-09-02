Esto sale ir a un telo en Mendoza: recomendaciones para una experiencia óptima

En el entramado urbano de Mendoza , los hoteles transitorios , conocidos popularmente como “telos”, ocupan un lugar singular en la vida social y privada de miles de personas. Más allá de los preconceptos, estos espacios cumplen una función relevante en la dinámica cotidiana, brindando privacidad y confort para encuentros íntimos.

El término “telo” proviene de la inversión silábica de la palabra “hotel” y, en Argentina, se utiliza para denominar a los hoteles de alojamiento por horas. Estos establecimientos ofrecen un espacio reservado a parejas, matrimonios, amantes y cualquier persona que busque discreción y comodidad para encuentros íntimos. En Mendoza, como en muchas ciudades del país, los telos cumplen un rol social clave: permiten el ejercicio de la sexualidad en un entorno seguro y anónimo, especialmente para quienes no cuentan con un lugar privado propio, como jóvenes o personas que comparten vivienda.

Muchos matrimonios, que quieren reavivar la llama de la pasión, eligen ir a los telos.

El público de los hoteles transitorios es variado. Predominan las parejas estables, pero también concurren matrimonios que buscan renovar la intimidad, amantes que priorizan la confidencialidad, personas en citas casuales y, en menor medida, viajeros que optan por este tipo de alojamiento temporal. En los últimos años, la tendencia muestra una mayor diversidad en edades y orientaciones, así como un incremento de visitantes que buscan experiencias temáticas o habitaciones con servicios especiales, como jacuzzi. La discreción y el trato respetuoso por parte del personal constituyen un denominador común en la oferta.

En Mendoza, la competencia entre telos ha generado una oferta variada y promociones atractivas. Por ejemplo, en Godoy Cruz, uno de los hoteles transitorios ofrece habitaciones estándar desde $16.000 por dos horas, mientras que las suites con jacuzzi rondan los $24.000 por el mismo período. En Guaymallén, propone tarifas desde $15.000 para habitaciones clásicas y $23.000 para opciones con hidromasaje.

También hay opciones, dentro de estos alojamientos, que se denominan de “cabañas” y tienen hidromasaje a $51.000, deluxe $60.000 o superior a $68.000. Mientras que las premium arrancan desde los $74.000.

Además de la clásica habitación estándar, la mayoría de los telos mendocinos ofrece suites temáticas, habitaciones con espejos, luces regulables y sistemas de climatización, así como el codiciado jacuzzi privado. Este último servicio es especialmente valorado por quienes buscan una experiencia más lujosa o desean celebrar una ocasión especial.

amantes

Preparativos para la visita: importancia de la organización

Una experiencia satisfactoria en un hotel transitorio depende, en gran medida, de una adecuada preparación. Más allá de los elementos que provee el establecimiento —como toallas, jabones y preservativos—, preparar un bolso con objetos personales garantiza comodidad y evita imprevistos. Para quienes optan por habitaciones con jacuzzi, la planificación adquiere aún más relevancia, ya que se pueden llevar artículos específicos para maximizar el disfrute.

Checklist esencial para visitar un telo