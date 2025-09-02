De los telos a los autos: dónde buscan intimidad las parejas en Mendoza

En Mendoza , los albergues transitorios -popularmente conocidos como telos - siguen siendo la primera opción de muchas parejas que buscan intimidad. Con habitaciones temáticas, hidromasajes y hasta piletas privadas, hoy los precios varían entre los $30.000 y más de $100.000 por turno, según la categoría y los servicios. En algunos de los más exclusivos, las tarifas trepan todavía más, superando los $150.000.

Estos espacios ofrecen comodidad, seguridad y discreción, con cocheras privadas y atención personalizada. La demanda es mayor durante los fines de semana y fechas especiales.

Sin embargo, en paralelo a esta oferta formal, en distintos barrios y zonas comerciales de la provincia, vecinos aseguran que han regresado las famosas “villas cariños”, improvisados puntos de encuentro íntimo al aire libre que recuerdan a décadas pasadas, como en zonas del parque San Martín, El Challao y algunos rincones de Cacheuta y Potrerillos.

Lo mismo ocurre en algunos centros comerciales mendocinos: clientes han relatado haberse cruzado con parejas teniendo sexo en autos estacionados en las playas, escenas que generan incomodidad y polémica.

pareja-de-tiro-medio-siendo-romantico-en-coche

Dos caras de la misma búsqueda

Mientras que para algunos el telo sigue siendo sinónimo de comodidad y privacidad, para otros el precio se vuelve una barrera, lo que empuja a buscar alternativas más improvisadas, aunque arriesgadas.

Lo cierto es que en Mendoza la intimidad tiene múltiples escenarios: desde lujosas suites con jacuzzi y servicio de bar hasta un auto a oscuras en un lugar poco transitado.