De los telos a los autos: dónde buscan intimidad las parejas en Mendoza
Los albergues transitorios ofrecen discreción, sin embargo hay quienes buscan alternativas más económicas que reavivan el recuerdo de las “villas cariños”.
En Mendoza, los albergues transitorios -popularmente conocidos como telos- siguen siendo la primera opción de muchas parejas que buscan intimidad. Con habitaciones temáticas, hidromasajes y hasta piletas privadas, hoy los precios varían entre los $30.000 y más de $100.000 por turno, según la categoría y los servicios. En algunos de los más exclusivos, las tarifas trepan todavía más, superando los $150.000.
Estos espacios ofrecen comodidad, seguridad y discreción, con cocheras privadas y atención personalizada. La demanda es mayor durante los fines de semana y fechas especiales.
Villa cariños en playas de estacionamiento
Sin embargo, en paralelo a esta oferta formal, en distintos barrios y zonas comerciales de la provincia, vecinos aseguran que han regresado las famosas “villas cariños”, improvisados puntos de encuentro íntimo al aire libre que recuerdan a décadas pasadas, como en zonas del parque San Martín, El Challao y algunos rincones de Cacheuta y Potrerillos.
Lo mismo ocurre en algunos centros comerciales mendocinos: clientes han relatado haberse cruzado con parejas teniendo sexo en autos estacionados en las playas, escenas que generan incomodidad y polémica.
Dos caras de la misma búsqueda
Mientras que para algunos el telo sigue siendo sinónimo de comodidad y privacidad, para otros el precio se vuelve una barrera, lo que empuja a buscar alternativas más improvisadas, aunque arriesgadas.
Lo cierto es que en Mendoza la intimidad tiene múltiples escenarios: desde lujosas suites con jacuzzi y servicio de bar hasta un auto a oscuras en un lugar poco transitado.