Julieta Poggio encendió el BAFWEEK con un look jugado de transparencias

Julieta Poggio apostó por transparencias, encaje y un toque borgoña que marcó la diferencia en la apertura del BAFWEEK. ¡Mirá!

Julieta Poggio en la apertura del BAFWEEK.

La apertura del BAFWEEK nunca fue un evento tímido, y este 2025 no fue la excepción. El regreso de la semana de la moda porteña reunió a diseñadores, celebridades e influencers que encontraron en el evento la excusa perfecta para desplegar su costado más experimental. Entre todas las presencias, estuvo la de Julieta Poggio, quien se animó a un look tan arriesgado como acertado.

Desde que salió de Gran Hermano en 2023, Juli no dejó de reinventarse. Pasó de ser la favorita de una generación a convertirse en uno de los rostros más buscados por marcas de indumentaria. En la apertura del BAFWEEK, su vínculo con la moda creció a pasos agigantados.

Su look de esa noche se trató de un conjunto total black con transparencias y brillos, armado a partir de un mini top de corte recto y una mini falda. Todo coronado con un tapado de peluche borgoña, un color que marcó la temporada y que le dio un dramatismo sofisticado a la silueta.

El detalle final llegó con las botas de caña alta estilo stiletto, que recorrieron su pierna completa con una sensualidad controlada. Muchos destacaron su “atención quirúrgica” a las tendencias, mientras que otros simplemente destacaron el hecho de que ella “nunca falla en las alfombras rojas”.

No te pierdas las fotos del look de Julieta Poggio:

El impactante look total black de Juli Poggio con botas stiletto y tapado XL.

El look viral de Julieta Poggio en el BAFWEEK.

