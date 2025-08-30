Qué pasa si dejo un vino al sol

El vino es un producto vivo, sensible a la temperatura y a la luz. Cuando una botella recibe radiación solar directa, la temperatura interna del líquido puede subir rápidamente. Si se superan los 25 °C, comienzan a producirse reacciones químicas indeseadas: pérdida de frescura, alteración de los aromas y aceleración de la oxidación.

Los enólogos hablan de un vino “cocido” cuando se expone a altas temperaturas. El resultado es un perfil aromático apagado, con notas a fruta pasa, compota o mermelada, que poco tienen que ver con la intención original del productor. En casos extremos, incluso puede sentirse un sabor metálico o amargo.

El calor excesivo dilata el líquido y puede empujar el corcho hacia afuera, permitiendo el ingreso de oxígeno y bacterias. Eso no solo acelera la oxidación, sino que puede arruinar por completo la bebida, volviéndola imbebible.

No solo el calor afecta: la radiación ultravioleta penetra el vidrio y puede generar lo que se conoce como “gusto de luz”. Este defecto se percibe como un aroma desagradable, similar al de cartón húmedo o lana mojada. Por eso muchas botellas se elaboran con vidrios oscuros.

Cómo proteger el vino

Los especialistas recomiendan conservar las botellas en lugares frescos, oscuros y con temperaturas estables (idealmente entre 12 °C y 18 °C). Evitar la exposición directa al sol es una regla de oro, tanto en el hogar como en el transporte y almacenamiento.

En síntesis: dejar un vino al sol es casi garantía de deterioro. Lo que podría haber sido un momento de disfrute se transforma en decepción. Como dicen los enólogos: “al vino, sombra y paciencia”.