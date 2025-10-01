La cantante estuvo presente en el programa español de David Broncano y no tuvo pudor a la hora de hablar sobre sus relaciones.

En los últimos años, Lali Espósito se jactó por ser una de las artistas que no tiene miedo a decir lo que piensa o a realizar diferentes confesiones. En los últimos días, viajó a España para ser jurado del Festival San Sebastián y por supuesto que participó de una entrevista con David Broncano en La Revuelta.

Quien la acompañó fue Pedro Rosemblat y, en medio de la charla, Lali decidió realizar una confesión sexual que dejó mudos a todos. Es que Broncano le consultó por las relaciones sexuales en los últimos treinta días y ella sacó los trapitos al sol: "Muchísimas, mi novio está acá. Hola, mi amor, te encanta que cuente en televisión española cuanto follamos", bromeó.

Fiel a su estilo, el conductor español le siguió la corriente a la cantante: "Pedro, has visto que he dudado si sacarte o no, pero Lali ha dicho: ‘Sacadle al chaval, que se le vea que está contento, que le brillen los ojos’". En ese momento, el conductor de Gelatina, reveló: "No, todo bien. Yo soy bastante más pudoroso que Lali, la verdad. Como casi todo el mundo, ¿no?".

Video: la íntima confesión con la que Lali Espósito dejó mudos a todos Lali Espósito realizó una íntima confesión sexual y dejó mudos a todos: "Me maté a..."

Posteriormente, Lali decidió comentar detalles de su intimidad con su pareja: "Yo estuve diez días en el festi de San Sebastián siendo jurado de la competencia oficial. Te iba a decir que ahí estuve sola muchos días. Ahí me maté a paj** hasta que él llegó (Pedro)". Pero esto no fue todo, ya que David Broncano le realizó una nueva consulta sobre cómo les iba en el acto y Rosemblat se sinceró: "Fantástico".