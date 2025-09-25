Reina absoluta: el look de Lali Espósito que dejó sin palabras a sus seguidores

Lali Espósito posó en Instagram con una corona impactante y conquistó a sus fans. ¡No te pierdas las fotos!

El outfit con el que Lali Espósito se proclamó reina.

Lali Espósito, con más de 12 millones de seguidores en Instagram y un historial de lookazos, compartió una sesión de fotos en las cuales posó con un corpiño triangular, sencillo pero impactante en su minimalismo. Sin embargo, el verdadero centro del estilismo fue la corona de gran tamaño, recubierta de aplicaciones brillantes.

Con el cabello suelto en ondas bien marcadas y un maquillaje que destacaba sus ojos con delineado negro, Lali apostó por un estilo que abrazó tanto la fuerza como la sensualidad.

Lo interesante de su propuesta no fue solamente el vestuario, sino la forma en que lo llevó. Su actitud frente a la cámara proyectó seguridad y ese carisma que siempre la acompañó, generando miles de likes y comentarios de inmediato.

El detalle de los brillos no pasó desapercibido, puesto que Lali convirtió lo que podría haber sido un accesorio llamativo en casi un manifiesto estético. La sesión no solo mostró un look impactante, sino también su capacidad para experimentar y su resistencia a repetirse.

Lali Espósito deslumbró con un look de reina lleno de brillos. Instagram: lali