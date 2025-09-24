Valeria Mazza sorprendió con un look que fue furor

La modelo Valeria Mazza apostó al look tie dye y se robó la atención en la Fashion Week. No te pierdas las fotos.

Valeria Mazza regresó a Madrid y volvió a ocupar un lugar central en la Semana de la Moda. Esta vez, la modelo sorprendió con un vestido largo en estampa tie dye que fusionó lo psicodélico con lo chic, logrando un look llamativo pero también perfectamente equilibrado.

El diseño, en tonos celeste agua con estallidos en negro y naranja, transmitió energía, mientras que el cuello halter y la caída fluida reforzaron la silueta esbelta de Valeria, con un entalle ceñido que le sumó elegancia.

Los accesorios acompañaron, siendo estos un cinturón-cuerda terracota que remarcó la cintura, una cartera roja acolchada con flecos, y unos lentes negros XXL que le dieron un aire de diva internacional.

La modelo, que estuvo acompañada por Alejandro Gravier, caminó la alfombra con soltura y demostró por qué sigue siendo una figura vigente en la moda global. Su estilo que ha sido siempre clásico pero adaptable, encontró en este vestido un punto de encuentro entre lo moderno y lo atemporal.

No te pierdas las fotos del look de Valeria Mazza: Valeria-Mazza-deslumbro-en-la-Semana-de-la-Moda-de-Madrid-con-un-vestido-de-Silvia-Tcherassi-1.jpg Valeria Mazza brilló en Madrid con un vestido tie dye elegante y psicodélico. Instagram: valeriamazzaok