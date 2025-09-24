De Wanda Nara a Lali Espósito: las figuras del espectáculo se expresaron tras el triple femicidio

El país quedó totalmente consternado luego de que se confirmó la noticia del femicidio de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez. Este miércoles, cerca de las 8 de la mañana, la policía halló tres cadáveres en una casa ubicada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

Cerca de la vivienda donde encontraron los cuerpos, efectivos policiales dieron con una camioneta prendida fuego y de características similares a la que habrían abordado las jóvenes la noche en que desaparecieron. Ese momento fue captado por las cámaras de seguridad de la zona.

Las redes sociales se inundaron con el pedido de justicia tras el asesinato de las chicas y quienes se sumaron a esto fueron por supuesto las figuras del mundo del espectáculo. Dalma Maradona, Wanda Nara, Ángela Torres, Emilia Mernes y muchas más decidieron compartir mensajes en sus cuentas personales.

Dalma Maradona fue una de las primeras en expresarse tras la confirmación de que efectivamente los cuerpos encontrados correspondían a las jóvenes que eran intensamente buscadas: "Pero la pu** que los parió! ¿Qué es lo que tiene que pasar para que dejen de matarnos? Vuelvan a decirnos exageradas! HDRMP".

Gloria Carrá

La actriz y cantante realizó un posteo en su cuenta de Instagram tras el femicidio de Morena, Brenda y Lara: "Justicia por Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez".

Captura de pantalla 2025-09-24 182129 El mensaje de Gloria Carrá. Foto: Instagram/ @gloria_carra.

Emilia Mernes

Emilia Mernes se sumó por supuesto al pedido de justicia luego del brutal asesinato de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez. La artista compartió un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram: "Bronca, impotencia y una tristeza infinita. Exijamos justicia por Morena, Brenda y Lara! Todo mi amor a sus familias".

Captura de pantalla 2025-09-24 180602 Emilia Mernes consternada por la situación. Foto: Instagram/ @emiliamernes.

Ángela Torrés

Ángela fue otra de las artistas que decidió expresarse a través de una historia en sus redes sociales y compartió un conmovedor escrito: "Mataron a tres pibas, una de 15 años, dos de 20. Las buscaba su familia desesperadamente y aparecieron entre lavandina y bolsas de consorcio". Esto fue acompañado por la frase: "Justicia por Morena, Brenda y Lara".

Captura de pantalla 2025-09-24 180446 El posteo de Ángela Torres. Foto: Instagram/ @angelatorres.

Lali Espósito

Lali Espósito publicó en su cuenta de Instagram un claro mensaje tras el femicidio de Morena, Brenda y Lara. La artista compartió una historia de Instagram con fondo negro y la frase: "Justicia por Brenda, Morena y Lara".

Captura de pantalla 2025-09-24 180816 El mensaje de Lali Espósito. Foto: Instagram/ @lali.

Wanda Nara

Wanda Nara también decidió compartir su tristeza en sus redes luego del brutal femicidio. En este caso, la conductora de Telefe solo compartió las imágenes de las tres chicas junto a un corazón roto que marca la conmoción que dejó el asesinato de Morena, Brenda y Lara.