Maxi López sorprendió a todos al compartir una foto de Wanda Nara: "No te presentaste"
El exfutbolista dejó a todos sin palabras cuando subió una imagen de la empresaria en un sillón.
Maxi López y Wanda Nara, sin lugar a dudas, dejaron las diferencias de lado luego de la escandalosa separación para centrarse en el bienestar de sus hijos. Con el paso de los años la relación se fue afianzando y hoy en día son muy cercanos.
Es tan así que el exfutbolista estaría pronto a cerrar su participación en MasterChef, aunque él mismo comentó que no puede confirmar nada por el momento, pero que las charlas están avanzadas y que Wanda está presente en las charlas. Maxi está en el país debido a la lesión de su hijo a quien tendrán que operar y en las últimas horas sorprendió a todos.
Maxi López compartió una foto de Wanda Nara, a quien se la puede ver recostada en un sillón con la mano tapándose la cara. Pero no fue solo esto, sino que además acompañó la foto con un texto: "No te presentaste a la reunión. Debes una cena!!!".
La sorpresiva historia que compartió Maxi López sobre Wanda Nara
Por supuesto que la respuesta de la conductora de Telefe no tardó y reposteó la historia de su expareja en su cuenta de Instagram principal: "Te llevaste los chicos, me tomé la noche free". Si bien se vienen mostrando juntos en diferentes actividades, esta interacción en redes sorprendió a sus seguidores.
La respuesta de Wanda Nara a Maxi López
Esto no hace más que seguir demostrando que la relación de amistad sigue creciendo día a día por el bien de todos sus hijos. En la llegada al país, la prensa le consultó a Maxi sobre el supuesto nuevo novio de Wanda y él fue claro: "No estaba enterado. Las relaciones son de ella, puede hacer lo que quiera".