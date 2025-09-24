Presenta:

Maxi López sorprendió a todos al compartir una foto de Wanda Nara: "No te presentaste"

El exfutbolista dejó a todos sin palabras cuando subió una imagen de la empresaria en un sillón.

El exjugador compartió una imagen que le envió la mediática. 

Instagram: @officialmaxilopez/ @wanda_nara.

Maxi López y Wanda Nara, sin lugar a dudas, dejaron las diferencias de lado luego de la escandalosa separación para centrarse en el bienestar de sus hijos. Con el paso de los años la relación se fue afianzando y hoy en día son muy cercanos.

Es tan así que el exfutbolista estaría pronto a cerrar su participación en MasterChef, aunque él mismo comentó que no puede confirmar nada por el momento, pero que las charlas están avanzadas y que Wanda está presente en las charlas. Maxi está en el país debido a la lesión de su hijo a quien tendrán que operar y en las últimas horas sorprendió a todos.

Maxi López compartió una foto de Wanda Nara, a quien se la puede ver recostada en un sillón con la mano tapándose la cara. Pero no fue solo esto, sino que además acompañó la foto con un texto: "No te presentaste a la reunión. Debes una cena!!!".

La sorpresiva historia que compartió Maxi López sobre Wanda Nara

Captura de pantalla 2025-09-24 162343
Maxi López le dedicó una historia a Wanda Nara.

Por supuesto que la respuesta de la conductora de Telefe no tardó y reposteó la historia de su expareja en su cuenta de Instagram principal: "Te llevaste los chicos, me tomé la noche free". Si bien se vienen mostrando juntos en diferentes actividades, esta interacción en redes sorprendió a sus seguidores.

La respuesta de Wanda Nara a Maxi López

Wanda Nara compartió la publicación de Maxi López.

Wanda Nara compartió la publicación de Maxi López.

Esto no hace más que seguir demostrando que la relación de amistad sigue creciendo día a día por el bien de todos sus hijos. En la llegada al país, la prensa le consultó a Maxi sobre el supuesto nuevo novio de Wanda y él fue claro: "No estaba enterado. Las relaciones son de ella, puede hacer lo que quiera".

