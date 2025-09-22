Maxi López rompió el silencio sobre Wanda Nara y opinó de Martín Migueles: "Las relaciones de ella son..."

Maxi López volvió a la Argentina para afilar platos y cuchillos en MasterChef Celebrity. Aunque, realizó una parada técnica y visitó a sus hijos. Por supuesto, no pasó desapercibida la presencia de Wanda Nara y una supuesta juntada en la casa de su actual conquista: Martín Migueles.

La declaración de López llega en un contexto mediático donde se menciona a Martín Migueles como la nueva pareja de Wanda ; distintos registros y fotos de salidas familiares sugieren que Migueles ya se muestra cercano a los hijos y al entorno de la mediática, un dato que alimentó la cobertura y los rumores en programas de espectáculos.

Tras el hecho, y en su primera reacción pública, se mostró contundente sobre la vida sentimental de su exesposa Wanda Nara: “Las relaciones de ella son las relaciones de ella y yo no me meto en las relaciones de ella, no me interesa. Ella puede hacer lo que quiera” , dijo en diálogo con Puro Show.

El exfutbolista enfatizó que su centro son los hijos que comparten y que su vínculo con Wanda hoy atraviesa “un momento bueno”: “Hoy es una seda. Fueron muchos años turbulentos, pero me enorgullece haber llegado hasta acá”, afirmó, y explicó que prefiere ocuparse de lo cotidiano: entrenamientos, colegio, la organización diaria.

El exfutbolista también reconoció que algunas veces hablaron sobre temas delicados de la vida personal de Wanda, aunque evitó dar detalles: “Algunas cosas me ha contado, pero si tiene que decir algo, que lo diga ella. Lo importante es que ahora esté bien, activa y trabajando”.

Maxi López.jpg El exfutbolista será padre nuevamente junto a su esposa. Foto: Instagram/ @danielachristiansson.

También, le preguntaron sobre parejas anteriores y a quién prefería entre Mauro Icardi y L-Gante, Maxi volvió a marcar distancia: “De las parejas de ella no opino. Que elija ella”.

