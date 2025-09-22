Maxi López rompió el silencio sobre Wanda Nara y opinó de Martín Migueles: "Las relaciones de ella son..."
El exfutbolista llegó al país para participar en MasterChef Celebrity y se encontró con su exesposa. Luego, se encontró con la prensa y habló tajante.
Maxi López volvió a la Argentina para afilar platos y cuchillos en MasterChef Celebrity. Aunque, realizó una parada técnica y visitó a sus hijos. Por supuesto, no pasó desapercibida la presencia de Wanda Nara y una supuesta juntada en la casa de su actual conquista: Martín Migueles.
La declaración de López llega en un contexto mediático donde se menciona a Martín Migueles como la nueva pareja de Wanda; distintos registros y fotos de salidas familiares sugieren que Migueles ya se muestra cercano a los hijos y al entorno de la mediática, un dato que alimentó la cobertura y los rumores en programas de espectáculos.
Te Podría Interesar
Maxi López y su verdadera prioridad
Tras el hecho, y en su primera reacción pública, se mostró contundente sobre la vida sentimental de su exesposa Wanda Nara: “Las relaciones de ella son las relaciones de ella y yo no me meto en las relaciones de ella, no me interesa. Ella puede hacer lo que quiera”, dijo en diálogo con Puro Show.
El exfutbolista enfatizó que su centro son los hijos que comparten y que su vínculo con Wanda hoy atraviesa “un momento bueno”: “Hoy es una seda. Fueron muchos años turbulentos, pero me enorgullece haber llegado hasta acá”, afirmó, y explicó que prefiere ocuparse de lo cotidiano: entrenamientos, colegio, la organización diaria.
El exfutbolista también reconoció que algunas veces hablaron sobre temas delicados de la vida personal de Wanda, aunque evitó dar detalles: “Algunas cosas me ha contado, pero si tiene que decir algo, que lo diga ella. Lo importante es que ahora esté bien, activa y trabajando”.
También, le preguntaron sobre parejas anteriores y a quién prefería entre Mauro Icardi y L-Gante, Maxi volvió a marcar distancia: “De las parejas de ella no opino. Que elija ella”.
La declaración de López llega en un contexto mediático donde se menciona a Martín Migueles como la nueva pareja de Wanda; distintos registros y fotos de salidas familiares sugieren que Migueles ya se muestra cercano a los hijos y al entorno de la mediática, un dato que alimentó la cobertura y los rumores en programas de espectáculos. López, sin embargo, evitó polemizar y pidió que no se exponga innecesariamente a los menores.