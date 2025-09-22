Martín Migueles conoció a Maxi López y sorprendió a Wanda Nara con un romántico gesto: el curioso encuentro

Mientras Wanda Nara se muestra en público cada vez más cerca del empresario Martín Migueles , a quien insiste en llamar su "amigo", una serie de eventos y revelaciones pintan un cuadro mucho más complejo que un simple romance de primavera. Salidas familiares, la integración con sus hijos y hasta un encuentro con su exesposo, Maxi López .

Este fin de semana, la llegada de Maxi López a la Argentina para sumarse a las grabaciones de MasterChef Celebrity, reality que conducirá la empresaria, generó un revuelo mediático. La conductora compartió en sus redes sociales el reencuentro del futbolista con sus hijos en su casa.

Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido: la presencia de Martín Migueles en la reunión familiar, confirmando así la presentación oficial entre el ex y el supuesto nuevo interés amoroso de Nara .

Según Marcia Frisciotti, la escena familiar tuvo lugar en la casa de Nordelta que Migueles ocupa, un dato no menor en esta trama. La propiedad, según diversas fuentes, pertenecería a Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio y actualmente detenido, con quien Migueles mantendría una estrecha relación de amistad y negocios.

"Y ahora, Wan está en la casa de Migueles del Yatch comiendo un asadito con toda la flia y Maxi López, ni Netflix se atrevió a tanto! jajaja", expresó la periodista.

image Marcia Frisciotti sobre Wanda Nara en Instagram. Créditos: Instagram / gossipeame

En las últimas semanas, Migueles ha multiplicado sus gestos para conquistar a Wanda y su entorno. Se los vio juntos y con los hijos de ella en la cancha de River Plate, demostrando una creciente familiaridad.

Coincidiendo con el Día de la Primavera y el curioso encuentro, un gesto romántico se hizo eco en las redes sociales: Wanda compartió una foto con un ramo de flores amarillas y la inicial "M", mientras que su madre, Nora Colosimo, también habría sido agasajada.

image Martín Migueles y su gesto con Wanda Nara. Créditos: Instagram / wanda_nara

A pesar de estas señales que apuntan a una relación consolidada, Wanda Nara ha negado públicamente un noviazgo. "No tengo novio, es mi entrenador", ha repetido ante la prensa, buscando desviar la atención sobre su vida personal y enfocarse en sus compromisos laborales.

No obstante, la figura de Martín Migueles arrastra un pasado que genera interrogantes. Pesan sobre él investigaciones judiciales y del Banco Central por sus actividades financieras, además de acusaciones por violencia de género en una relación anterior y el incumplimiento de la cuota alimentaria de uno de sus hijos.