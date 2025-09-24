El conductor dialogó con los medios de comunicación luego de su estreno y confesó que tiene ganas de volver a la televisión.

Marcelo Tinelli volvió a conducir y lo hizo debutando en streaming nada más ni nada menos que en Carnaval, el canal que reúne a figuras como Alejandro Fantino, Mariana Brey, Viviana Canosa, Jorge Rial, Fabián Doman, entre otros. El conductor se mostró contento de comenzar esta nueva etapa.

Según datos de la herramienta Data Trip Streaming, de la consultora Data Trip, la emisión comenzó a las 20:10 con 6.208 espectadores simultáneos y en solo veinte minutos superó los 32.000. El crecimiento fue sostenido: a las 20:50 ya registraba 58.574 visualizaciones en vivo, alcanzando un pico de 81.255 a las 22:00.

En medio de este gran éxito, Marcelo Tinelli habló con la prensa tras finalizar su primer programa y se mostró feliz: "Nosotros estamos muy contentos, yo me sentí muy cómodo, tratando de encontrar un lugar en un ámbito que me es conocido y a su vez que nunca había estado... Me sentí cómodo de arranque e interactuando con mis compañeros".

Video: Marcelo Tinelli habló tras su debut en Carnaval Stream Marcelo Tinelli rompió el silencio tras el exitoso debut en Carnaval Stream

Respecto al contenido del programa, el conductor sostuvo que "tratamos de buscar un espíritu más de Vidematch, descontracturado con algunas secciones y sobre todo teniendo en cuenta que teníamos dos humoristas importantes de Videomatch como son Pachu y Sebas".