El conductor compartió en sus redes sociales un video en la previa de lo que será su debut en Carnaval Stream.

Marcelo Tinelli finalmente estrenará "Estamos de Paso" en Carnaval Stream con un gran equipo de profesionales. El exconductor de El Trece vuelve al aire en medio de fuertes polémicas y está convencido de que su llegada al streaming será de gran manera.

"Volví muchas veces en mi carrera, pero esta vuelta es diferente, no es tele, es streaming, un mundo totalmente nuevo", expresó días atrás el conductor en un video promocional que subió a su cuenta de Instagram. También dejó en claro que "tenés que aprender todo, casi te diría, de cero. Los que le prometo es que me voy a reír de todas las cosas que me pasaron".

El programa se estrena hoy a partir de las 20:00 horas en Carnaval y quienes lo acompañarán serán Sabrina Rojas, Pachu Peña, Federico Bal, El Tirri, Cande y Juanita Tinelli (sus hijas), Carla Conte, Sebastián Almada y el imitador Iván Ramírez.

Video: Marcelo Tinelli se estrena en streaming con "Estamos de Paso" Se terminó la espera: Marcelo Tinelli estrena su programa de streaming y hay máxima expectativa

En un video más reciente, Tinelli se mostró muy entusiasmado por esta nueva etapa que comienza este martes 23 de septiembre: "¡Llegó el día, es hoy! Arrancamos a las ocho en Carnaval Stream... 'Estamos de Paso', un programón, impresionante, esta noche".