Lilia Lemoine acusó a Carnaval, Tinelli y Pagano de querer "tirar al gobierno de Milei"

La diputada nacional Lilia Lemoine volvió a encender las redes sociales con un polémico tuit en el que acusó al canal de streaming Carnaval , que difundió los audios de las presuntas coimas en las Andis, de estar vinculado en una red de dirigentes que se llevan “la guita de los jubilados”. De pasada, apuntó también contra Marcelo Tinelli.

La libertaria reflotó un viejo tuit del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger donde denuncia que “los millonarios ingresos del fútbol argentino están subsidiados por los jubilados”, y apuntaba directamente contra el líder de la AFA, Claudio “el Chiqui” Tapia.

Lilia Lemoine cargó contra el dueño del streaming Carnaval y lo acusó de recaudar con la plata de los jubilados.

Pese a que la publicación fue hecha a fines de julio, Lemoine saltó este viernes a cargar contra Tapia, su mano derecha y dueño de Carnaval, Pablo Toviggino, el sindicalista Luis Barrionuevo y su rival oficial, la diputada Marcela Pagano.

“Toviggino, Barrionuevo, Chiquitapia... se llevaban guita de los jubilados”, lanzó en su cuenta de X. “El Ministerio de Desregulación le puso fin al negocio. ¿Queda claro por qué los dueños del CARNAVAL, que ahora suma a Tinelli también, quieren tirar al gobierno de Javier Milei?”, agregó Lemoine.

En esa línea, lanzó: “Marcela Pagano y Carlos Dalessandro entraron a LLA justamente por Barrionuevo (ex asesor de Massa en el Congreso). En 2023 lo dije, era un gran error. No me escucharon”.

Luego insistió en su guerra contra Barrionuevo, y recordó que “organizó un evento "de recaudación" que era ilegal. Nuestro responsable económico se la pasó varios dias rechazando los aportes uno x uno para evitar un juicio político. A Ivan lo operaron desde Argenzuela 1 mes junto conmigo, publicando barbaridades humillantes a modo de venganza y no sería raro que intentaran algo de nuevo. ¿me van entendiendo?”, cerró lemoine

Tuit de Lilia Lemoine 2

La denuncia de Federico Sturzenegger contra el Chiqui Tapia

Federico Sturzenegger denunció que los millonarios ingresos del fútbol argentino están subsidiados por los jubilados. En 2024, las ventas de jugadores dejaron 324 millones de dólares, pero clubes como River y Vélez, bajo la conducción de “El Chiqui” Tapia en la AFA y con la participación de Toviggino, no aportan al sistema jubilatorio con esas ganancias. Según Sturzenegger, Luis Barrionuevo, exasesor de Massa, facilitó maniobras de recaudación y estructuras que permitieron que la AFA mantuviera el déficit del sistema, trasladando la carga a los jubilados.

Entre noviembre de 2023 y abril de 2024, el déficit alcanzó 7.000 millones. El Decreto 939/24 buscaba equilibrar la situación, pero la AFA y los clubes presentaron propuestas deficitarias y lograron protección judicial para mantener sus privilegios.

En ese marco, Sturzenegger advirtió que, mientras miles de empresas pagan sus aportes, los clubes millonarios dejan que los jubilados financien sus beneficios, reflejando los privilegios de la “casta” sindical, empresarial y judicial en el fútbol argentino.

Carnaval: el nuevo canal de streaming que dejó contra las cuerdas al Gobierno

Entre tantos dardos, cayó en la volteada el streaming Carnaval, que pertenece a la mano derecha de Tapia. El medio reúne a figuras claves de los medios como a famosos Viviana Canosa, Jorge Rial, Alejandro Fantino, Fabián Doman y, según anunciaron, próximamente sumará a Marcelo Tinelli.

En los últimos días, Carnaval Stream ganó miles de visualizaciones por la difusión de audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, sobre las presuntas coimas entre el gobierno de Javier Milei y proveedores. Además, difundieron las filtraciones de grabaciones realizadas en Casa Rosada a Karina Milei, la secretaria general de Presidencia.

El tesorero de la AFA es uno de los inversores detrás del nuevo canal de streaming, que tiene como director a Pablo Jiménez. El hombre de confianza de Tapia es el responsable financiero de la existencia de Carnaval Stream, uno de los más recientes enemigos del Gobierno nacional.