Confirman que el hermano de Juan Alberto Badía demandó a Marcelo Tinelli: el escandaloso motivo

Marcelo Tinelli sigue estando en el foco del escándalo desde las denuncias de faltantes en los pagos de LaFlia, la conocida productora. En medio de todo esto, dieron a conocer que el hermano de Juan Alberto Badía decidió denunciar al conductor por presunta estafa y en "A la tarde" (América) revelaron los fuertes detalles.

"La noticia está confirmada, no es una versión, digo para que no desmientan. Tenemos tanto la denuncia como lo que se está tramitando en uno de los juzgados federales", comenzó diciendo Luis Bremer en el ciclo conducido por Karina Mazzocco. Posteriormente a esto, leyó el documento de la denuncia.

"Vengo por el presente a formular una denuncia contra LaFlia Contenidos S.A., contra sus autoridades, integrantes, directores, gerentes, apoderados y/o quienes resulten ser sus coautores, cómplices, encubridores, instigadores, por la presunta comisión de los delitos de estafa, libramiento de cheques sin provisión de fondos y/o cualquier otro ilícito que pudiera surgir del curso de la investigación", expresa uno de los primeros párrafos de la denuncia según lo expuesto en el programa de América.

El panelista dejó en claro que el documento realizado contra Marcelo Tinelli "no es una denuncia civil, es una denuncia penal. La abogada de Carlos Badía ratifica la información y me dice: 'puedo decirte ahora que efectivamente hay una denuncia penal en trámite en la Fiscalía Nacional en lo penal criminal N.º 46'".