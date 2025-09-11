El conductor desminitió la información que dio la periodista en América y ella lo criticó en su programa de radio.

En las últimas horas, Marcelo Tinelli fue tema principal en los diferentes medios de comunicación luego de los llamativos posteos que realizó, pero también por una información que brindó Marina Calabró. Es que el conductor se enojó fuertemente y no dudó en postear contra la comunicadora.

la panelista de "Lape Club Social" expresó en el programa de América que el histórico conductor tendría una deuda millonaria y que podrían embargarle la casa. Por supuesto que Tinelli salió a defenderse y apuntó contra la periodista: ""No, Marina. No es así. Ese embargo me lo metió el mismo que te dio la info equivocada, al que curiosamente vos no nombras, salvo al final".

"No es ese el monto y yo a tu “amigo y dueño” rosarino nunca le pedí nada. Él se mete solo conmigo, que soy uno de los garantes de una deuda que es de San Lorenzo, para dañarme en mi imagen", comentó en otra parte del descargo que realizó en su cuenta de X (Ex Twitter).

Video: Marina Calabró le respondió a Marcelo Tinelli Marina Calabró no se quedó atrás y le respondió fuertemente a Marcelo Tinelli

Marina, por supuesto, salió a responder y no se guardó nada: "Qué sabés quiénes son mis fuentes, qué sabés con quién laburé esta data que vengo trabajando hace un montón". También sostuvo que "tengo los papeles (las pruebas).