Lali Espósito estuvo en España y denunció el hate que sufrió por parte de Javier Milei: "Él me peleó"

Lali Espósito está en España y, además de prepararse para el arranque de su gira en octubre, se dio una vuelta por el set de " La Revuelta" , el programa de David Broncano en TVE. El ciclo español tuvo a Lali como plato fuerte, después de los actores Arón Piper y Fernando Valdivieso.

La artista, que venía de ser jurado en el Fes tival de Cine de San Sebastián , no esquivó la polémica y se refirió a su fuerte enfrentamiento con el presidente, Javier Milei, el cual "la obligó a crear una canción como respuesta a lo sucedido". Allí nace Fanático , el tema que la elevó en su éxito.

Con la canción como disparador, Lali charló sin filtro con Broncano sobre el origen de la disputa. "Me peleé con el presidente de la Nación, una boludez. Bueno, él me peleó ", corrigió con su característico humor. "No le gustó una opinión concreta que yo di y entonces tuve que hacer una canción para responderle ", explicó.

La cantante rememoró el detonante del conflicto, que se remonta a las elecciones primarias, antes de que Milei se consagrara como mandatario. "El tipo gana las primarias. Yo puse un tuit muy concreto que decía 'qué peligroso, qué triste'. A partir de ese momento se vino una persecución con sus trolls en redes sociales… Calumnias, injurias. Por un rato fui centro del 'hate' del mismísimo presidente" .

El conductor español se mostró shockeado al enterarse de que el propio Milei había arremetido contra la cantante en la televisión pública, llegando a modificar su apellido por un despectivo 'depósito'. Lali deslizó la supuesta motivación del presidente: "Él cree que los artistas opinan porque les pagan o algo así". Pese a la dureza del momento vivido, la argentina se mostró entera: "Estoy bárbara, quebré pero ahora estoy divina".

El particular regalo de Lali

Para graficar su estrategia frente a la persecución mediática, Lali llevó un regalo al programa que simboliza su forma de "mofarse de la situación": una foto de Broncano garabateada.

"La canción fue mi manera de responder a esta situación pública. En la tapa yo estaba toda pintada y escrachada por las calles, un poco lo que me estaban haciendo", comentó sobre el arte de su tema. El cartel que entregó a Broncano fue con dedicatoria a los haters del presentador, enfatizando: "Hay que saber hacer humor con esas cosas".

La cantante y actriz cerró su participación en el programa con una tajante declaración: no se va a callar. "Opiné como persona, como parte de la sociedad y como artista que tiene un micrófono. Por supuesto que opiné y lo voy a seguir haciendo, con música o cuando lo sienta", sentenció.