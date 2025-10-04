El look arriesgado de Lali Espósito que sorprendió en Madrid: mirá qué se puso

No te pierdas las fotos del look Y2K de Lali Espósito en Madrid, en el cual mezcló básicos y accesorios de lujo.

Tras dejar huella en el Festival de San Sebastián, Lali Espósito volvió a ocupar titulares con un look que jugó con los opuestos: frío-calor, urbano-lujoso, básico-icónico. La cantante fue fotografiada en un estilismo que se movía entre el retro dosmilero y el street style más actual.

El centro del outfit fue un top blanco de cuello cerrado y laterales descubiertos, al estilo halter, que dejaba completamente al aire la espalda. Una prenda sencilla en apariencia, pero de gran impacto visual por la manera en que resaltó la silueta.

El contraste apareció en la parte inferior, donde Lali llevó unos jeans wide leg de tiro medio en azul clásico, con dobladillo ancho, lo que le dio una onda desenfadada que equilibró el dramatismo del top.

El verdadero golpe de efecto llegó con los accesorios, puesto que Lali sumó un gorro de pelo sintético blanco, de estilo ruso, que se convirtió en el foco del look. Una pieza bastante inesperada para un estilismo diurno en Madrid, pero que precisamente por eso funcionó. Las gafas de sol rectangulares oscuras de Gucci y los aros plateados medianos reforzaron ese aire Y2K que hoy vive un revival.

El make up acompañó desde la naturalidad, con base ligera, labios nude satinados y apenas rubor rosado en las mejillas. El pelo suelto completó la producción con un aire relajado, casi como si el conjunto hubiera salido espontáneamente perfecto.