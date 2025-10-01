Máxima de Holanda sorprendió con un look de particular color y accesorios de serpiente

No te pierdas los detalles del estilismo monocromático de Máxima, con un giro inesperado en sus botas y bolso. ¡Mirá!

El regreso de Máxima a Países Bajos con un look monocromático.

Tras su paso por Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, Máxima de Holanda retomó su agenda en los Países Bajos. La reina visitó Hengelo, en la provincia de Overijssel, donde recorrió el centro de Restauración e Innovación (RIBO), un espacio dedicado a oficios tradicionales como la carpintería, la vidriería y la restauración textil.

Para la ocasión, Máxima eligió un look monocromático en verde pino. La parte superior consistió en una blusa de raso con cuello alto y mangas ligeramente abullonadas. Mientras, la falda tuvo efecto piel, de largo midi y con algo de vuelo.

El detalle más comentado llegó de la mano de los complementos, ya que la reina llevó una cartera de mano con estampado de piel de serpiente en tonos marrones, que rompió con el bloque monocromático y le dio más profundidad al look.

En cuanto al calzado, lució unas botas altas que, según desde dónde se miraban, parecían dos modelos distintos. Por delante, se mostraban lisas y en el mismo tono verde del conjunto, pero por detrás estaban completamente recubiertas por el mismo estampado de serpiente del bolso.

No te pierdas las fotos del look de Máxima Zorreguieta: f.elconfidencial.com_original_995_c44_e92_995c44e92d87e92dfb59903c48fc551c La reina reafirmó su estilo con un conjunto sorprendente. Cordon Press