Globant recibió a la reina de Países Bajos Máxima Zorreguieta en una mesa sobre salud financiera

El cofundador y director ejecutivo, Globant , Martín Migoya, fue recientemente coanfitrión de una mesa redonda de alto nivel sobre salud financiera con la Reina Máxima de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta , en su papel como Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA).

La sesión a puertas cerradas en la ciudad de Nueva York reunió a altos directivos de Bank of America, Featurespace, FICO, Google, ING-Netherlands, Mastercard, Nexo, Visa, Wells Fargo, el Banco Mundial, Xapo Bank y otras instituciones líderes, así como al Embajador de Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford.

En la ocasión, Globant, la compañía de IA enfocada en reinventar negocios a través de soluciones tecnológicas innovadoras , participó en la mesa que abordó uno de los desafíos más urgentes de las finanzas globales: cómo podemos remodelar la “salud financiera” —la capacidad de las personas para gestionar el dinero con estabilidad, resiliencia, confianza y acceso justo— para la era digital y global.

“La comunidad global ha logrado un gran progreso en la expansión del acceso financiero, pero el acceso por sí solo no es suficiente,” dijo la UNSGSA. “Debemos asegurarnos de que la inclusión financiera conduzca a mejoras reales en la vida de las personas, incluido el aumento de la resiliencia, la confianza y el bienestar”.

“Hemos visto lo que la tecnología puede hacer por la inclusión financiera, pero el acceso es solo el primer paso. Las personas también necesitan educación y herramientas digitales para que puedan alcanzar un estado de salud financiera. De esa manera pueden mejorar su calidad de vida, enfrentar desafíos inesperados, planificar para el futuro y sentirse seguras”, dijo Martín Migoya, co-fundador y CEO de Globant.

“Al reunir las herramientas y servicios adecuados, los conocimientos del cliente, los datos y la innovación, el sector tecnológico puede ayudarnos a impulsar el pasode la inclusión al impacto.”

La mesa redonda subrayó que, hoy en día, el impacto de la salud financiera va mucho más allá de las aplicaciones o las redes de pago; es clave para dar forma al futuro del dinero de una manera que sirva a todos. Los participantes acordaron que la próxima etapa radica en la construcción de un marco financiero sostenible que capacite a las personas no solo para realizar transacciones, sino también para administrar las finanzas cotidianas, resistir las crisis económicas y lograr la seguridad financiera a largo plazo.

Conclusiones clave de la mesa

Como conclusiones clave de la mesa redonda, se determinó que la salud financiera debe ser una prioridad global. Durante la última década, la infraestructura, como los pagos móviles, las identificaciones digitales y la conectividad, han sentado las bases para la inclusión, pero el acceso por sí solo no es suficiente.

Ahora, las empresas y los legisladores deben priorizar resultados como la estabilidad, la resiliencia y la prosperidad, especialmente en tiempos de crisis y creciente complejidad en la economía global. Eso significa mover el enfoque más allá de la gestión del crédito y encontrar formas de promover con éxito estrategias de creación de riqueza.

La inclusión de funcionalidades desalud financiera en las experiencias y productos digitales puede maximizar el empoderamiento. Con solo el 31% de los hogares en los Estados Unidos financieramente saludables en la primavera de 2025 (según Financial Health Network), la oportunidad radica en que las plataformas, las empresas de tecnología financiera y los empleadores integren acciones e ideas relacionadas con la salud financiera en las experiencias digitales cotidianas, lo que facilita que las personas ahorren, inviertan, reduzcan deudas y construyan seguridad financiera a largo plazo.

Hacer de la salud financiera un principio del diseño de productos puede ayudar a maximizar la sensación de empoderamiento financiero de las personas y su percepción de cuán asequible es volverse y seguir siendo financieramente saludables.

Las herramientas impulsadas por IA, las fuentes de datos alternativas y los incentivos gamificados ya están remodelando la forma en que las personas administran el dinero y forman hábitos financieros. Cuando los “estimulos” (nudging) y la comprensión humana se combinan con la tecnología y se aplican de manera responsable, estas innovaciones pueden generar confianza a largo plazo a escala. El aprovechamiento de la tecnología de IA para proporcionar servicios de planificación y asesoramiento más personalizados también maximiza el impacto y los resultados.

La sesión concluyó con un llamado a la acción para que los bancos, las plataformas, los reguladores y las organizaciones de desarrollo trabajen juntos para integrar la salud financiera a escala, y el reconocimiento de que ningún actor individual puede resolver el desafío por sí solo.