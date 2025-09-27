Máxima Zorreguieta brilló en Nueva York con un look de vestido batik en tonos naturales

No te pierdas las fotos del look verde y azul con el que Máxima Zorreguieta se destacó en EE.UU. ¡Mirá!

Tras unas vacaciones en Grecia junto a su familia, Máxima Zorreguieta retomó su agenda internacional con un viaje a Estados Unidos. La reina de los Países Bajos viajó acompañada por su hija mayor, Amalia, y en su paso por Nueva York volvió a confirmar por qué es considerada una de las royals más carismáticas en el terreno fashion.

Las imágenes que circularon mostraban a Máxima en un vestido camisero de manga larga, de diseño asimétrico y falda fluida. La prenda destacaba por su estampado batik en tonos verdes, blancos y azules profundos, con un lazo en la cintura que realzaba su silueta, pero sin perder movimiento.

El outfit, inspirado en la naturaleza por sus colores y motivos, fue acompañado por stilettos nude. Para el peinado, la reina eligió llevar el pelo suelto con raya al costado, y en cuanto al maquillaje optó por tonos tierra en sombras y rubor, junto con un labial nude que equilibraba la intensidad del estampado.

Amalia, que la acompañó en esta agenda vinculada a la salud financiera global, también fue noticia por su propio look. Eligió un conjunto de blusa halter con botones y abertura frontal, combinado con pantalón palazzo de base beige y líneas verticales en negro. Con ondas naturales en el pelo y maquillaje discreto, la heredera al trono mostró una propuesta joven y sofisticada.

maxima-zorreguieta-y-su-hija-amalia-2106554