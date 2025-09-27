Presenta:

Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta brilló en Nueva York con un look de vestido batik en tonos naturales

La reina de los Países Bajos deslumbró con su look.

Tras unas vacaciones en Grecia junto a su familia, Máxima Zorreguieta retomó su agenda internacional con un viaje a Estados Unidos. La reina de los Países Bajos viajó acompañada por su hija mayor, Amalia, y en su paso por Nueva York volvió a confirmar por qué es considerada una de las royals más carismáticas en el terreno fashion.

Las imágenes que circularon mostraban a Máxima en un vestido camisero de manga larga, de diseño asimétrico y falda fluida. La prenda destacaba por su estampado batik en tonos verdes, blancos y azules profundos, con un lazo en la cintura que realzaba su silueta, pero sin perder movimiento.

El outfit, inspirado en la naturaleza por sus colores y motivos, fue acompañado por stilettos nude. Para el peinado, la reina eligió llevar el pelo suelto con raya al costado, y en cuanto al maquillaje optó por tonos tierra en sombras y rubor, junto con un labial nude que equilibraba la intensidad del estampado.

Amalia, que la acompañó en esta agenda vinculada a la salud financiera global, también fue noticia por su propio look. Eligió un conjunto de blusa halter con botones y abertura frontal, combinado con pantalón palazzo de base beige y líneas verticales en negro. Con ondas naturales en el pelo y maquillaje discreto, la heredera al trono mostró una propuesta joven y sofisticada.

No te pierdas las fotos del look de Máxima Zorreguieta:

Máxima Zorreguieta volvió a Nueva York y sorprendió con un estilismo audaz.

El look colorido y sofisticado de Máxima en su viaje junto a Amalia.

