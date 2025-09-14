Máxima Zorreguieta sorprendió con un look y generó polémica

La reina de Holanda, Máxima Zorreguieta, dividió opiniones con un vestido de Natan Couture. Mirá lo que usó.

En la última aparición pública de Máxima Zorreguieta junto al rey Guillermo, la reina de los Países Bajos eligió un vestido rosa chicle que generó tantos aplausos como críticas.

Fue el invernadero De Experience, en Zeewolde, donde Máxima irrumpió con un diseño de Natan Couture, su firma predilecta. El vestido, de silueta corta y color impactante, estuvo acompañado por una capa corta. El resultado fue un look femenino y muy llamativo, pensado para la luz del día y los encuentros al aire libre.

Usuarios y medios neerlandeses señalaron el parecido con el personaje Elle Woods, interpretado por Reese Witherspoon en Legalmente rubia. Algunos lo celebraron, mientras que otros lo cuestionaron por rozar lo caricaturesco. Más allá de las críticas, Máxima defendió con naturalidad el estilo barbiecore que ya la caracteriza, un fenómeno que explotó en 2022 con el regreso de Barbie al cine y que, aunque hoy no es tendencia central, sigue vigente como estética alegre y poderosa.

En cuanto a los accesorios, la reina eligió tonos nude para suavizar el efecto del vestido, con un tocado en rosa palo, clutch en beige y stilettos en crema. Un conjunto elegante y armónico, que buscó dar protagonismo absoluto al vestido.