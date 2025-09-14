Influencers que muestran rutinas skincare: los riesgos para la piel y la autoestima

Las rutinas de cuidado facial, conocidas como skincare , se han convertido en un fenómeno global impulsado por las redes sociales . Influencers de distintas partes del mundo difunden prácticas que rápidamente son replicadas por adolescentes, quienes buscan alcanzar estándares de belleza poco realistas. Sin embargo, especialistas en salud advierten que esta tendencia trae consigo consecuencias preocupantes tanto en la piel como en la autoestima.

Un estudio publicado en la revista Pediatrics reveló que niñas y adolescentes de entre 7 y 18 años utilizan en promedio seis productos distintos en el rostro. Esta rutina, lejos de mejorar la salud cutánea, suele provocar irritaciones, dermatitis de contacto y otras alteraciones que, de no tratarse, pueden dejar secuelas a largo plazo.

Según Teresa Cenarro, portavoz de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), el problema radica en la utilización de cosméticos inadecuados y en la edad temprana a la que comienzan a aplicarse.

La pediatra advierte que la piel en crecimiento necesita cuidados básicos, como limpieza suave e hidratación, y no productos con sustancias irritantes o maquillajes pesados que impiden la transpiración. En casos extremos, el uso de cosméticos con componentes agresivos puede desencadenar inflamaciones crónicas, estrías e incluso alterar el desarrollo hormonal por la presencia de disruptores endocrinos.

El impacto psicológico

Más allá del daño físico, Cenarro destaca el fuerte impacto psicológico. Muchas adolescentes experimentan frustración al no poder reproducir la imagen perfecta que ven en TikTok o Instagram. “Las rutinas skincare han generado problemas dermatológicos y de salud mental”, remarca la especialista. La búsqueda de una belleza irreal conlleva una baja autoestima que, en algunos casos, deriva en síntomas depresivos.

La presión del grupo también juega un papel decisivo. Las jóvenes desean encajar y, si sus amigas se maquillan, sienten la obligación de hacerlo. El modelo a seguir son influencers que aparecen siempre impecables, lo que refuerza la percepción de que la perfección es posible. Ante esta situación, la pediatra propone un ejercicio sencillo: observar a la gente real en la calle para comprobar que la perfección no existe fuera de las pantallas.

maquillarse (1)

Tips para adolescentes

Los especialistas recomiendan que, en caso de que una adolescente quiera maquillarse, lo haga de manera moderada, con productos testados científicamente y adaptados a su tipo de piel. Un maquillaje ligero puede ser aceptable en edades cercanas a los 14 o 15 años, pero nunca en forma de capas densas que impiden la oxigenación cutánea.

El fenómeno no se limita al maquillaje. También se extiende a tendencias peligrosas como tomar sol sin protección, alentadas por ciertos creadores de contenido. En este contexto, los profesionales de la salud insisten en la necesidad de buscar información en fuentes fiables y en que las sociedades científicas utilicen los mismos canales digitales para contrarrestar mensajes dañinos.

Cenarro reconoce que revertir esta moda no será sencillo, pero subraya la importancia de la prevención y de campañas de concienciación. Mientras tanto, la recomendación es clara: cuidar la piel con productos adecuados, fomentar la autoestima y recordar que la verdadera belleza no reside en la perfección digitalizada, sino en la diversidad del rostro humano real.