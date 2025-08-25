Día del Peluquero: consejos de expertos para cuidar el cabello

Con creatividad y técnica, los peluqueros no solo embellecen, sino que también ayudan a cuidar la salud capilar y a reforzar la confianza personal.

Cada 25 de agosto se conmemora en varios países el Día Internacional del Peluquero, una fecha destinada a reconocer el oficio de quienes, con tijeras, peines y creatividad, transforman la imagen y la autoestima de millones de personas.

La elección del día se vincula con una antigua tradición católica: en el calendario litúrgico, el 25 de agosto se recuerda a San Luis IX, rey de Francia, quien fue proclamado santo y elegido como patrono de los peluqueros y barberos, en alusión a su devoción y a la importancia del cuidado personal en su época. Desde entonces, la fecha se consolidó como homenaje a una profesión que combina arte, técnica y servicio.

Más allá de su valor simbólico, la jornada invita a reflexionar sobre la importancia del cuidado del cabello, un aspecto central de la estética y la salud capilar.

peluquero-de-hombre-peluquero-con-el-recortador-electrico Freepik Los consejos de los peluqueros de los famosos En ese sentido, reconocidos estilistas que han trabajado con celebridades internacionales suelen coincidir en algunos consejos simples que pueden aplicarse en la vida cotidiana:

1. Elegir productos adecuados al tipo de cabello Figuras del estilismo como Jen Atkin, asesora de celebridades, recomiendan priorizar la elección de shampoo, acondicionador y tratamientos según las características individuales del cabello: graso, seco, teñido o rizado. Usar fórmulas específicas ayuda a mantener el equilibrio del cuero cabelludo y prolonga la vitalidad del peinado.