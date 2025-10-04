Decoración: cómo lograr un look perfecto entre lo antiguo y lo moderno
En qué consiste el estilo transicional y las 8 reglas de decoración para lograrlo en casa.
El estilo transicional combina la elegancia moderna en la decoración con el encanto tradicional y lograrlo puede ser un desafío, ya que requiere de un buen ojo para seleccionar la cantidad justa (y apropiada) de muebles de diversas épocas, con el o los colores que mejor ensamblen.
Con consejos para crear una paleta de colores, elegir muebles y dar los toques finales, Estos son los elementos imprescindibles de cualquier hogar con decoración de transición.
Te Podría Interesar
Decoración: 8 reglas para el look perfecto entre lo antiguo y lo moderno
-
- Mantener una paleta de colores neutrales. Este estilo suele combinar colores neutros con blancos, grises, beiges, marrones y más. Si bien los pequeños toques de color son vitales mantener una paleta de colores neutros logra en cada habitación un aspecto clásico y limpio. Crédito de la imagen: Mike Chajecki / Aman Than Interiors
Crédito de la imagen: Rebecca McAlpin / Glenna Stone Interior Design
Incorporar una variedad de texturas y materiales. Combinar diferentes texturas como cuero liso, terciopelo afelpado, metales elegantes y madera natural aporta profundidad e interés. Añade textura con textiles como mantas, cojines y alfombras. Mezclar materiales como cuero, terciopelo y fibras naturales puede realzar el espacio y crear un aspecto más dinámico.
Crédito de la imagen: Estudio Thomas James
Hacerlo con mentalidad minimalista. Los espacios de estilo transicional son elegantes y llenos de carácter, pero no hay necesidad de exagerar con los muebles ni la decoración. En su lugar, seleccione elementos que cumplan una función además de lucir bonitos. Crédito de la imagen: King Living Crédito de la imagen: King Living Con piezas vintage. Desde combinar muebles vintage hasta decorar con arte vintage, estas piezas infunden al espacio un encanto nostálgico, aportando profundidad y carácter, a la vez que mantienen una estética general contemporánea. Crédito de la imagen: Estudio Thomas James Invertir en una alfombra y un sillón. El primero porque es "un elemento clave para dar estabilidad al espacio y añadir un toque de confort. Y un sofá sencillo en blanco roto o gris le dará a tu espacio un aire actual y te permitirá incorporar elementos más creativos al resto del espacio. Crédito de la imagen: Stephani Buchman / Diana Bastone Designs Iluminación en capas. Lámparas de araña, lámparas colgantes y apliques de líneas sencillas pueden aportar un toque de modernidad, junto con lámparas clásicas de mesa y de pie que contribuyen a un ambiente atemporal» Crédito de la imagen: Estudio Thomas James Combinación única de accesorios. Las obras de arte , los espejos y las piezas decorativas se seleccionan cuidadosamente para complementar la estética general.