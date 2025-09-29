Ocho formas de utilizar las ramas de los árboles para decorar
Desde elegantes percheros hasta candelabros y originales piezas para sostener libros, las ramas de los árboles aportan un elegante y permanente toque rústico a un espacio.
¿Qué pueden aportar las ramas de los árboles a la decoración de un hogar? Nada más y nada menos que la esencia de lo auténtico y lo natural. Suena fascinante.
¿Cómo usarlos para darle vida al hogar?
Con las ramoas de los árboles podés armar piezas originales como candelabros, marcos de fotos naturales, percheros naturales, soporte para libros, jardines verticales, una decoración especial en las paredes y hasta cortinas en ramas, entre otros.