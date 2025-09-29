Presenta:

Ocho formas de utilizar las ramas de los árboles para decorar

Desde elegantes percheros hasta candelabros y originales piezas para sostener libros, las ramas de los árboles aportan un elegante y permanente toque rústico a un espacio.

Mario Simonovich

Arboles que pueden ser percheros naturales. Créditos: eltoquedeco.com

¿Qué pueden aportar las ramas de los árboles a la decoración de un hogar? Nada más y nada menos que la esencia de lo auténtico y lo natural. Suena fascinante.

CANDELABROS
Candelabros y árboles: ¿te gusta la combinación?

¿Cómo usarlos para darle vida al hogar?

Con las ramoas de los árboles podés armar piezas originales como candelabros, marcos de fotos naturales, percheros naturales, soporte para libros, jardines verticales, una decoración especial en las paredes y hasta cortinas en ramas, entre otros.

SOPORTES PARA MACETAS
Soporte para macetas. Créditos: eltoquedeco.com

Video: las 8 formas de decorar el hogar con ramas de árboles

