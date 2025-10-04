Tres tips para lucir una piel fresca y limpia en primavera

La primavera no solo trae temperaturas más agradables y días más largos: también implica una transición para la piel , que suele resentirse por los cambios de clima, el aumento de la exposición solar y la acumulación de impurezas. Dermatólogos y cosmetólogos coinciden en que este es el momento ideal para renovar hábitos de cuidado y preparar el rostro para la temporada de calor.

El primer paso para lucir una piel fresca en primavera es garantizar una correcta limpieza. Durante esta estación, la producción de sebo tiende a aumentar y, junto con el polvo del ambiente y los restos de maquillaje, puede obstruir los poros. Se recomienda optar por limpiadores suaves, de preferencia en gel o espuma, que retiren impurezas sin resecar.

Los especialistas sugieren realizar una doble limpieza por la noche -primero con un desmaquillante oleoso y luego con un gel limpiador- para asegurarse de eliminar residuos y mantener la piel oxigenada.

Aunque el invierno suele resecar la piel, en primavera la clave está en hidratar con productos más ligeros. Las cremas en textura gel o emulsión permiten mantener la humedad sin aportar exceso de grasa.

Además, incluir sérums con ácido hialurónico es una estrategia eficaz para reforzar la barrera cutánea y darle un aspecto fresco y luminoso al rostro. La hidratación también comienza desde adentro: beber suficiente agua a lo largo del día es esencial para que la piel conserve elasticidad y vitalidad.

piel (1)

Protección solar, incluso en días nublados

El protector solar es el producto estrella de cualquier rutina de cuidado en primavera. La radiación ultravioleta aumenta en esta estación y es uno de los principales factores del envejecimiento prematuro y la aparición de manchas.

Aplicar un fotoprotector de amplio espectro con un mínimo de SPF 30 cada mañana -y reaplicarlo cada dos o tres horas si se permanece al aire libre- es indispensable para mantener la piel sana. Incluso en días nublados, los rayos solares atraviesan la atmósfera y afectan la piel.