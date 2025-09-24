Estos hábitos arruinan tu colágeno y hacen que la piel pierda firmeza
Tres costumbres simples que hacen que la piel pierda fuerza y elasticidad y además destruyen tu colágeno.
El colágeno sostiene la firmeza de la piel y protege las articulaciones, pero algunos hábitos lo destruyen sin que lo notes. Dormir poco, consumir azúcar en exceso y exponerse al sol sin cuidado provocan un deterioro que afecta el rostro, el cuerpo y hasta la salud ósea.
Hábitos que dañan tu producción de colágeno
El exceso de azúcar encabeza la lista de enemigos. Cuando se consumen alimentos con alto contenido de azúcares refinados, el cuerpo produce picos de glucosa que dañan las fibras de colágeno. Este proceso, conocido como glicación, endurece la piel, reduce su elasticidad y acelera la aparición de arrugas. Elegir frutas frescas y limitar postres es un primer paso esencial.
Dormir menos de siete horas de calidad también afecta de manera directa. Durante el descanso profundo el organismo repara tejidos y estimula la producción de colágeno. La falta de sueño interrumpe ese proceso, genera inflamación y deja el cutis opaco. Establecer un horario fijo, evitar pantallas antes de acostarse y mantener el dormitorio oscuro.
El sol sin protección completa el trío de factores dañinos. La radiación ultravioleta penetra las capas de la piel y rompe las fibras de colágeno, lo que causa flacidez y manchas. Usar protector solar de amplio espectro, incluso en días nublados, ayuda a conservar la estructura cutánea y previene el envejecimiento prematuro. Un sombrero y ropa adecuada ofrecen defensa extra.