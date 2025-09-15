Presenta:

Cómo producir colágeno y verte joven a cualquier edad

La apariencia joven no depende solo de la fecha de nacimiento. Lo que decides comer, la forma en que te mueves y la calidad de tu descanso.

Prodcue colágeno de forma natural. Foto: Archivo

Tu cuerpo fabrica colágeno cuando le das lo que necesita y lo arruina cuando repites costumbres dañinas. La edad no detiene ese proceso, lo que frena su creación son los malos hábitos que se acumulan con el tiempo. La buena noticia es que la piel y las articulaciones reaccionan si reciben los estímulos correctos. Te verás más joven.

Ser joven depende de buenos hábitos

El colágeno es una proteína que sostiene la firmeza de la piel, fortalece articulaciones y otorga elasticidad a vasos sanguíneos. Para que tu organismo lo genere hace falta un consumo suficiente de proteínas de calidad como carne magra, pescado, huevo y legumbres.

Estos alimentos son los que tienen más proteínas para verte más joven. Foto: Shutterstock

La vitamina C es el aliado esencial para que esa proteína se forme. Alimentos como kiwi, pimiento rojo, naranja y brócoli son ejemplos potentes. De nada sirve un plato lleno de proteínas si falta esta vitamina, ya que actúa como puente en el proceso de creación de colágeno. Un desayuno con frutas ricas en vitamina C o una ensalada con pimientos puede marcar la diferencia.

Ser joven implica hábitos.

El ejercicio de fuerza es una señal poderosa para que el cuerpo produzca más colágeno. Levantar peso, usar bandas elásticas o hacer ejercicios con el propio peso activa la respuesta que fortalece piel, huesos y articulaciones. Tres sesiones semanales bastan.

El descanso nocturno no lo saltes. Durante el sueño profundo se liberan hormonas que reparan tejidos y favorecen la síntesis de colágeno. Dormir menos de lo necesario interrumpe ese ciclo. Otros enemigos silenciosos son el exceso de azúcar y tomar sol sin protección.

