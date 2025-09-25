Ocho ideas de decoración con ratán

El ratán es un material utilizado para fabricar distintos tipos de muebles que por sus características que aporta calidez y textura. Ideas para un buen uso en casa.

El ratán siempre aporta una sensación de calidez y confort.

El ratán es un material ideal para esta primavera que acaba de llegar y para el verano. Por su aspecto natural y terroso, empezó siendo de uso frecuente en casas de playa y jardines, al punto que hoy es un elemento beneficioso para cualquier habitación, en cualquier hogar y en cualquier clima.

Por su gran potencial el ratán es una tendencia en el diseño de interiores. Es muy versátil porque se puede usar tanto en ambientes informales como formales, ya que su atractivo texturizado puede realzar fácilmente cualquier rincón del hogar.

Como también aporta una sensación de calidez y confort es que las ideas de decoración con ratán son universales.

detalles de ratan

Detalles de ratán para añadir calidez al hogar. Créditos: Tom Mannion. Diseño: Studio Hollond