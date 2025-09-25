Ocho ideas de decoración con ratán
El ratán es un material utilizado para fabricar distintos tipos de muebles que por sus características que aporta calidez y textura. Ideas para un buen uso en casa.
El ratán es un material ideal para esta primavera que acaba de llegar y para el verano. Por su aspecto natural y terroso, empezó siendo de uso frecuente en casas de playa y jardines, al punto que hoy es un elemento beneficioso para cualquier habitación, en cualquier hogar y en cualquier clima.
Por su gran potencial el ratán es una tendencia en el diseño de interiores. Es muy versátil porque se puede usar tanto en ambientes informales como formales, ya que su atractivo texturizado puede realzar fácilmente cualquier rincón del hogar.
Como también aporta una sensación de calidez y confort es que las ideas de decoración con ratán son universales.
Detalles de ratán para añadir calidez al hogar. Créditos: Tom Mannion. Diseño: Studio Hollond
Decoración con ratán: 8 ideas para tu hogar
- Ratán para guardar cosas. Una de las formas más sencillas de incorporar el ratán en el hogar es mediante el almacenamiento, como la canasta de ratán. Porque además de almacenar, el ratán también aporta un toque de calidez natural al espacio
- Lámparas de ratán. Cualquier mueble de ratán aporta un toque natural a una habitación. En las lámparas genera una atmósfera relajada, que hace juego con muebles que tengan colores neutros. Así el ratán se convierte en un un elemento central en la decoración de un espacio.
- Detalles de ratán para añadir calidez. Se trata de adornos y elementos de decoración hechos con ratán que logran generar calidez y comodidad al lugar.
- Crear un punto focal suave con detalles de ratán. Gracias a su atractivo natural, el ratán es un material que aporta sobriedad a un espacio y a la vez realzando el diseño de la habitación, como lo hace, por ejemplo, este armario de ratán: Créditos: Kirsten Francis. Diseño: Jennifer Hunter
- Lámpara de techo de ratán. Además de agregarle un detalle de textura único al techo, también le aporta un toque informal de calidez que equilibra el espacio.
- Suavizar el ambiente con ratán. Gracias a su textura y colores naturales, el ratán sirve para crear un ambiente relajante y confortable. Un ejemplo que lo demuestra es cuando se lo combina con variedades del azul en muebles y paredes.
- El ratán y su atractivo retro. Por su color natural y textura, el ratán fue un material muy popular en los años 60 y 70. Y ahora los muebles de ratán retro están resurgiendo con fuerza en los ambientes interiores modernos.
- .Ratán en los cabeceros de las camas. Una de las mejores cualidades del ratán es que no necesita ser el centro de atención de una habitación. Nunca de manera forzada se ha convertido en el centro de impacto visual de una habitación. Los detalles de ratán pueden añadir una capa de textura a su diseño. En la siguiente imagen el cabecero de ratán no es el protagonista, pero sí influye en la atmósfera relajada y confortable del dormitorio. Créditos: Matthew Williams. Diseño: Studio DB
Qué es el ratán
Procedente de los bosques de África, Asia y Australia, el ratán es un material que se extrae de una palmera similar a una enredadera y resistente como una roca. Su flexibilidad permite darle formas y diseños atrevidos. Y siempre encaja a la perfección porque aporta una calidez orgánica y un toque natural a cualquier ambiente.