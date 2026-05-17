Por qué el vino necesita menos lugares top, menos manteles largos y más diversidad

A menudo, cuando recorremos las ferias, las bodegas o los restaurantes que marcan el pulso de la industria, caemos en la tentación de creer que el único aliado natural del vino es la cocina de "alta gama". Hemos construido una narrativa —quizás necesaria en su momento para posicionar la calidad argentina en el mundo— donde el vino parece exigir una etiqueta rígida, un servicio de guante blanco y reducciones complejas para ser validado.

Sin embargo, si miramos la realidad del mercado actual y, sobre todo, el cambio en los hábitos de consumo, queda claro que es momento de romper el cristal: no toda la gastronomía para el vino tiene que ser sofisticada.

El Menú de pasos en la bodega no debe ser lo "único".

La premisa es simple pero urgente. Si queremos que el vino siga creciendo y, fundamentalmente, si queremos que conquiste a las nuevas generaciones —esas que buscan autenticidad, trazabilidad y frescura por sobre la pompa—, debemos expandir la propuesta. No se trata de bajar la vara de la calidad, sino de ampliar el espectro. El vino es, por definición, un conector social. No debería necesitar un menú degustación de tres horas para justificarse.

La obsesión por lo exclusivo ha dejado de lado un territorio fértil y vital: el de los segmentos intermedios. Es fundamental entender que un Malbec de gran cuerpo puede brillar tanto con un ojo de bife madurado como con una hamburguesa de autor bien lograda o un tapeo informal con amigos. Del mismo modo, un Albariño o un Sauvignon Blanc fresco no solo pertenecen a las mesas de pescados finos; son los compañeros ideales para la cocina callejera, el sushi al paso o un plato de pastas frescas sin pretensiones pero con buen producto.

Abrir este abanico permite varios beneficios estratégicos, veamos:

- La conquista del nuevo consumidor: El público joven huye del protocolo excesivo. Buscan experiencias relajadas donde el disfrute no esté condicionado por el miedo a "no saber" de vino o de gastronomía técnica.

- Desmitificación del consumo: Al integrar el vino a pizzas de masa madre, sándwiches de lomo de calidad o platos regionales, le quitamos esa armadura de "bebida para ocasiones especiales" y lo devolvemos a la mesa diaria.

- Sostenibilidad comercial: Para las bodegas, es vital que sus líneas jóvenes y entry level encuentren un hogar en la gastronomía ágil. La rotación y la rentabilidad crecen cuando el vino se vuelve accesible y cercano.

El desafío de la industria del vino

Como comunicadores y actores de este sector, tenemos la responsabilidad de fomentar espacios donde el vino se sienta cómodo "en zapatillas". Mendoza, como capital mundial, tiene el desafío de liderar este cambio de paradigma. Ya hemos demostrado que tenemos los mejores exponentes de la alta cocina a nivel global; ahora el reto es democratizar esa excelencia.

picnic bonfanti.jpeg Romper el protocolo ayudar a tener más opciones de consumo.

Necesitamos más wine bars con propuestas de platitos para compartir, más bodegas abriendo sus jardines a los sándwiches de autor y más restaurantes que entiendan que maridar todos los segmentos es la única forma de asegurar la salud de la industria a largo plazo.

El vino es placer, no es un examen de admisión. Y el mejor maridaje no siempre es el más costoso, sino aquel que nos permite disfrutar de una copa sin sentir que tenemos que pedir permiso o vestir de etiqueta para hacerlo. El desafío es que cada botella encuentre su plato, sin importar si este se sirve en porcelana fina o en una tabla de madera.