Con tacos en la Bombonera: quién fue la famosa que hizo enojar a los hinchas

La elección de una reconocido modelo de usar tacos en el césped de La Bombonera durante un partido de Boca provocó la indignación de los hinchas. ¡Mirá!

En el marco de los cuartos de final de la Copa de la Liga que enfrentó a Boca Juniors contra Huracán en la mismísima Bombonera, Zaira Nara se destacó por su elección de llevar tacos como parte de su look.

En pocas palabras Polémica por look en la Bombonera: La modelo y conductora Zaira Nara generó debate entre los hinchas de Boca Juniors al asistir a un partido con un atuendo que incluía stilettos de taco aguja, considerado por algunos como una falta de respeto al césped del estadio.

La modelo y conductora generó debate entre los hinchas de Boca Juniors al asistir a un partido con un atuendo que incluía stilettos de taco aguja, considerado por algunos como una falta de respeto al césped del estadio. Reacciones divididas: Mientras algunos criticaron la elección de Zaira Nara por considerarla inapropiada para un campo de juego, otros admiraron su estilo. Los comentarios se enfocaron en la supuesta incompatibilidad de los zapatos de taco fino con el césped de la cancha.

Mientras algunos criticaron la elección de por considerarla inapropiada para un campo de juego, otros admiraron su estilo. Los comentarios se enfocaron en la supuesta incompatibilidad de los zapatos de taco fino con el césped de la cancha. Respuesta de Zaira Nara: La conductora defendió su elección a través de un video en TikTok, donde afirmó que si la invitaron a pisar el césped de la Bombonera, lo haría con sus zapatos preferidos, subrayando que cada uno cumple sus sueños como desea. Resumen generado por Thinkindot AI

La modelo y conductora, ferviente hincha xeneize como ella misma se encarga de recordar cada vez que puede, asistió al encuentro con una apuesta estética que rompió todas las reglas no escritas de lo que se debe (o no se debe) usar en una cancha de fútbol.

Zaira se calzó unos zapatos blancos de punta y taco aguja estilo stilettos, combinados con una calza elastizada tres cuartos ajustada al cuerpo y un camperón para abrigarse por las bajas temperaturas.

Las reacciones, como era de esperarse, se dividieron entre la admiración por el estilo y la indignación por lo que muchos consideraron una falta de respeto al sagrado campo de juego. "Me estás dañando el césped mostra", comentó un usuario. "Con qué necesidad ponerse esos aguja", agregó otro. Las críticas, hay que decirlo, no vinieron solo de los hombres: muchas mujeres también remarcaron la elección "desafortunada" para un contexto tan poco amigable con el taco fino como el césped de la Bombonera.

Zaira Nara, por supuesto, no es ninguna principiante en esto de las polémicas fashionistas, y decidió no quedarse callada por lo que salió al cruce de las críticas con una respuesta que fue todo lo contundente que cabía esperar. Mediante un breve video en su cuenta de TikTok, donde se la ve ingresando al campo de juego con esos stilettos que tanto revuelo causaron, la conductora resaltó en letras amarillas: "Si me invitan a pisar el césped de la Bombonera, que sea con mis zapatos preferidos". Y como si eso fuera poco, agregó al pie del posteo: "Cada uno cumple su sueño como quiere".