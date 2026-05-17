Día de Internet: qué evento paralizó a millones de personas

En el marco del Día de Internet , que se celebra cada 17 de mayo , un relevamiento sobre consumo de conectividad permitió identificar cuáles fueron las plataformas más utilizadas, cuáles fueron los horarios de mayor actividad y qué eventos lograron paralizar a los usuarios frente a las pantallas.

Los datos muestran cómo el entretenimiento, la información y la inteligencia artificial se integraron definitivamente a la vida cotidiana.

Todos los años el 17 de mayo se convierte a nivel mundial en una fecha para promover la importancia de la utilización responsable de internet.

Uno de los datos más llamativos del informe es el horario donde se concentra el mayor consumo de conectividad. Durante 2025, el pico de tráfico en internet se registró entre las 21 y las 22 horas , coincidiendo con el tradicional “prime time” nocturno.

Ese comportamiento refleja cómo millones de usuarios utilizan simultáneamente plataformas de streaming, redes sociales, videojuegos online y contenidos en vivo al finalizar la jornada laboral o académica.

El crecimiento explosivo de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial fue uno de los fenómenos digitales más importantes del año. Según el relevamiento, el tráfico asociado a plataformas de IA creció un 166% respecto del año anterior, impulsado por el uso cada vez más cotidiano de asistentes conversacionales, generadores de imágenes y herramientas de programación.

Entre las aplicaciones más utilizadas aparecieron ChatGPT, Cursor y Claude, plataformas que concentraron gran parte de la actividad vinculada a inteligencia artificial durante 2025.

El crecimiento refleja un cambio profundo en la manera en que las personas estudian, trabajan, producen contenido y buscan información en internet.

uso de ia

Streaming: qué plataformas lideraron el consumo

El entretenimiento online volvió a posicionarse entre los usos más fuertes de internet. Las plataformas de streaming concentraron buena parte del tráfico diario, especialmente durante la noche. Entre las más utilizadas aparecieron Flow, Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max, impulsadas por series, películas, transmisiones deportivas y recitales en vivo.

Los eventos musicales también tuvieron un rol destacado. Festivales como Lollapalooza Argentina y Quilmes Rock estuvieron entre los contenidos más vistos del año, junto con recitales de artistas como María Becerra, Dua Lipa, Lali y Los Piojos.

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Los eventos deportivos que más personas movilizaron

El deporte en vivo volvió a generar algunos de los mayores picos de audiencia digital. Los partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial y encuentros de la Liga Profesional Argentina lideraron el interés de los usuarios.

El evento más visto fue el partido entre Argentina y Brasil, seguido por Argentina vs. Venezuela, Ecuador vs. Argentina, Boca vs. Independiente y River vs. Boca.

La transmisión de deportes en vivo continúa siendo uno de los principales motores del consumo de conectividad en tiempo real.

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Gaming: el otro gigante de internet

Los videojuegos online también se consolidaron como uno de los consumos digitales más importantes del año. Las experiencias multijugador y las plataformas conectadas crecieron sostenidamente, con PlayStation encabezando el ranking de uso, seguida por Epic Games, Valve, Roblox y Xbox Live.

El fenómeno confirma cómo el gaming dejó de ser un nicho para convertirse en una de las principales formas de entretenimiento digital global.

Qué pasa en un minuto de internet

Otro de los aspectos analizados fue la intensidad del consumo digital en períodos extremadamente cortos.

En apenas un minuto, millones de personas reproducen contenidos, consumen streaming, realizan búsquedas, interactúan en redes sociales y participan en videojuegos online, mostrando hasta qué punto internet atraviesa la vida cotidiana de manera permanente.

La noticia más vista del año

Dentro de los contenidos informativos, las Elecciones Legislativas de octubre de 2025 fueron el evento periodístico con mayor audiencia digital. El pico máximo se registró a las 21.25, momento en el que el 70% de los usuarios de la plataforma seguía la cobertura simultáneamente.

Los datos forman parte de un relevamiento realizado por Personal en el marco del Día de Internet, celebrado cada 17 de mayo.