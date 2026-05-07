Presentan un mapa de infraestructura digital clave para el crecimiento de la inteligencia artificial en Argentina

La Cámara Argentina de Internet ( CABASE ) presentó el “Mapa de Infraestructura para la IA ”, un relevamiento sobre el estado de la infraestructura digital del país que expone tanto el crecimiento del sector como las limitaciones que enfrenta Argentina frente al avance regional de Brasil y Chile en materia de data center y servicios cloud .

El informe fue dado a conocer durante la apertura del Internet Day 2026, el principal encuentro anual de la industria de Internet en Argentina, que este año se desarrolla bajo el lema “IA Infraestructura Argentina + AI Argentina Inteligente” en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC).

Según el relevamiento, Argentina cuenta actualmente con 13 data center operativos de más de 1 MW de capacidad, que en conjunto alcanzan una potencia instalada cercana a los 32 MW. Sin embargo, la infraestructura se encuentra altamente concentrada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): el 71% de la capacidad relevada, equivalente a 23 MW, se ubica en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el 29% restante, unos 9 MW, corresponde a la Provincia de Buenos Aires.

Desde CABASE señalaron que esta infraestructura constituye la base sobre la que deberá apoyarse el crecimiento de la Inteligencia Artificial en el país, en un contexto global donde la demanda de capacidad de cómputo, almacenamiento y energía crece de manera acelerada.

“La IA tiene un hambre voraz de procesamiento, de energía y, sobre todo, de infraestructura física. Y es aquí donde nuestra industria, y la misión de CABASE, cobran una relevancia central”, afirmó Ariel Graizer, presidente de la entidad.

El directivo remarcó además la distancia que aún separa a Argentina de otros polos regionales. “Hoy, el contraste con el desarrollo de hyperscalers y datacenters de Santiago de Chile o San Pablo sigue siendo un abismo, pero por primera vez en mucho tiempo tenemos las herramientas para acortar esa distancia”, sostuvo.

Proyectos en expansión

El reporte destaca que la mayoría de los datacenters actualmente operativos poseen capacidades que van de 1 MW a 6,5 MW IT y están orientados principalmente a servicios de colocation, cloud, conectividad empresarial e interconexión regional.

A la vez, varias de estas instalaciones avanzan con proyectos de expansión modular para acompañar el crecimiento de la demanda digital y de las aplicaciones vinculadas a Inteligencia Artificial.

Entre los desarrollos relevados aparecen nodos de 1,1 MW escalables a 2,2 MW, centros de datos de 1,29 MW con configuraciones 2N UPS y generadores N+1, además de proyectos de 3,5 MW preparados para expandirse hasta 10 MW.

También se identificaron ampliaciones en marcha en centros que actualmente operan con 6,5 MW y prevén sumar otros 2 MW de capacidad energética.

La entidad subrayó que, a nivel internacional, la tendencia apunta a campus de datacenters cada vez más grandes, con desarrollos que ya proyectan capacidades de entre 1 GW y 2 GW, impulsados por las necesidades de procesamiento de la IA.

Uno de los ejes centrales planteados durante el encuentro fue la necesidad de descentralizar el desarrollo de infraestructura digital y ampliar la capacidad instalada fuera del AMBA.

En ese sentido, CABASE destacó el rol estratégico de su red de 28 puntos de intercambio de tráfico de Internet (IXPs), distribuidos en distintas provincias, como parte de una base para avanzar hacia una infraestructura más federal.

“El salto cuantitativo que Argentina necesita en infraestructura digital no va a ocurrir por arte de magia ni puede quedar encerrado en el AMBA. El desarrollo de la infraestructura digital tiene que ser federal”, afirmó Graizer.

La cámara también reclamó políticas públicas específicas, incentivos y marcos regulatorios que permitan atraer inversiones de largo plazo para infraestructura digital core, con foco en proyectos eficientes y sostenibles desde el punto de vista energético.

Durante la apertura del evento, el interventor del ENACOM, Martín Ozores, coincidió en la necesidad de avanzar en ese camino. “Sin infraestructura, sin redes de alta capacidad y sin acceso equitativo no hay transformación digital posible y eso requiere inversión”, señaló.

Además, sostuvo que las provincias y municipios que facilitan el despliegue de conectividad y acompañan el desarrollo con marcos regulatorios adecuados “son las primeras en recibir inversión y acelerar su productividad”.

Competencia regional

El escenario regional aparece como uno de los principales desafíos para Argentina. CABASE remarcó que Brasil y Chile lograron consolidarse durante los últimos 15 años como los principales hubs latinoamericanos de infraestructura digital, concentrando gran parte de las inversiones en hyperscalers y servicios cloud.

Frente a ese panorama, la entidad considera que Argentina todavía exhibe un desarrollo limitado y fuertemente centralizado, aunque advierte que el contexto actual abre una oportunidad para reposicionarse.

“Estamos frente a un punto de inflexión donde la infraestructura digital ya no es solo una cuestión técnica, sino el corazón de las tensiones y alianzas mundiales”, sostuvo Graizer.

Y concluyó: “Argentina tiene hoy las herramientas para convertirse en la sala de máquinas del hemisferio sur, pero para capitalizar esta oportunidad histórica necesitamos previsibilidad, inversión privada y un desarrollo verdaderamente federal”.