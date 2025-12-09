El mapa de los data center en la Argentina tras el anuncio de OpenAI

El proyecto de inversión por un valor cercano a US$ 25.000 millones por parte de OpenAI en la Patagonia actuó como catalizador de una novedad: la competencia dentro del mercado local de los data center .

Un informe de Cushman & Wakefield , publicado pocos meses antes del anuncio, anticipó este escenario y advirtió que la Argentina puede posicionarse como un polo regional si logra combinar incentivos, infraestructura y energía disponible. El estudio destaca que el país posee ventajas comparativas como el clima frío y seco, la disponibilidad de energía renovable, la existencia de talento calificado y un marco regulatorio que incluye herramientas como la Ley de Economía del Conocimiento , el régimen de zonas francas y el RIGI. Entre las iniciativas en marcha, sobresale la construcción de IT Park, el futuro hub tecnológico regional ubicado en Bahía Blanca, que apunta a convertirse en un nodo digital clave del Cono Sur.

Según datos del portal especializado Data Center Map, Argentina es el tercer país de Sudamérica con mayor cantidad de centros de datos: 42 instalaciones, muy por detrás de Brasil (195) y Chile (67). Treinta de ellas están concentradas entre la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA.

De ese universo, solo uno cumple con estándares Tier III Compliant y es carrier neutral: el data center de SkyOnline, ubicado en el centro porteño. Esto implica infraestructura redundante, procesos de máxima confiabilidad y un nivel de disponibilidad que reduce el riesgo de interrupciones multimillonarias.

La llegada de OpenAI ya aceleró el movimiento competitivo. SkyOnline, con más de 40 años en el sector, advirtió que la demanda energética proyectada por el nuevo complejo —hasta 500 MW, equivalente al 3 por ciento del consumo total argentino— obligará a los operadores locales a actualizar sus capacidades.

“En un mundo donde la IA depende de la continuidad, la seguridad no es solo evitar un ciberataque, sino garantizar que nunca se corte el suministro”, destacó Daniel Fiorda, director de Operaciones de la compañía.

El ejecutivo señaló que el rediseño global de sistemas de refrigeración y redes eléctricas obliga a pensar soluciones de largo plazo, como la eventual incorporación de reactores nucleares modulares (SMR), iniciativa sugerida por el gobierno. Aun así, remarcó que la disponibilidad de equipos de soporte y generadores será tan determinante como la energía en sí.

La urgencia por ampliar capacidades no es menor. Según Uptime Institute, el 54 por ciento de las interrupciones en centros de datos cuesta más de US$ 100.000 y un 20 por ciento supera el millón de dólares. Para procesos de IA, SkyOnline se apoya en GPUs Nvidia y está ampliando su capacidad con salas de alta densidad que ofrecen eficiencia de hasta 20 kW por rack, una exigencia que la industria local deberá empezar a igualar si busca competir.

La creciente demanda de infraestructura digital plantea un desafío directo sobre el sistema energético nacional. Para evitar cuellos de botella, el Gobierno lanzó iniciativas destinadas a diversificar la matriz, incluida la expansión de la energía nuclear, con el objetivo de sostener tanto la llegada de inversiones como el crecimiento del ecosistema IA.

La infraestructura crítica de la Economía del Conocimiento

Más allá de la competencia tecnológica, los data centers son el pilar de la Economía del Conocimiento, ya que permiten almacenar, procesar y distribuir los datos que sustentan servicios digitales avanzados.

Según Argencon, las exportaciones de servicios basados en infraestructura digital crecieron 20,8 por ciento interanual, alcanzando un récord histórico de USD 9.700 millones. El sector ya se posiciona como el tercer complejo exportador del país, detrás del agro y la energía.

La meta es ambiciosa: triplicar las exportaciones hasta US$ 30.000 millones en los próximos años, consolidando a la Argentina como un proveedor global de servicios digitales y posicionando a los data centers como motores del crecimiento económico.