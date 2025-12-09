Una marca china de autos tiene en sus planes producir en la Argentina

BYD cumplió dos meses de operar comercialmente en la Argentina y en poco tiempo escaló posiciones en el ranking de ventas de autos. Por el momento, opera dentro del volumen que permite el cupo de importación sin arancel extrazona de 35% para vehículos híbridos o eléctricos, pero la automotriz podría empezar a importar 0km fuera de ese régimen.

Para 2026, proyectan, como mínimo, seis lanzamientos, que se sumarán a la oferta de tres modelos que ya venden en Argentina. Así lo explicó a MDZ el director de ventas de la marca china, Bernardo Fernández Paz. El ejecutivo hizo un balance de estos primeros meses de operaciones y detalló los planes de la compañía.

Entre ellos, está el inicio de la importación de 0km desde la planta que BYD tiene en Brasil. Algo que le daría la posibilidad de crecer en volumen. Esto estaría pensado para inicios de 2027, aunque podría ser antes. Esa fábrica, que recientemente comenzó a producir, está trabajando a un ritmo de 7.000 unidades mensuales. Hace unas semanas, el presidente de la filial brasileña, Tyler Li, visitó a la Argentina.

Según pudo saber MDZ, de fuentes del sector, el directivo estimó que, para mediados de 2026, la fábrica estaría produciendo unas 20.000 unidades mensuales. De esta forma, es posible pensar que los autos brasileños podrían llegar a la Argentina en algún momento del año próximo. Un dato interesante que reveló Fernández Paz es que, en su paso por el país, el CEO brasileño estuvo visitando terminales.

En este contexto, el ejecutivo local reveló que la automotriz está analizando la posibilidad de producir en la Argentina, en la medida en que sus ventas crezcan de forma significativa. Según dejaron trascender desde la empresa, durante el evento de lanzamiento de la marca, la intención es la marca líder de ventas del país en el corto plazo. Para eso, una radicación industrial sería necesaria. A continuación, se publica el diálogo mantenido con el director de ventas de BYD Argentina:

- ¿Cuál es el balance que hacen en BYD desde su lanzamiento en la Argentina?

-Este lunes 8 cumplimos dos meses de operaciones. Nuestro proyecto comenzó a ser fuerte este año, allá por marzo o abril, cuando se publican las cuotas para importar sin arancel y se comienza a planificar lo que van a ser los volúmenes de 2025. Empezamos un proceso de armar toda la red. Se tomó bastante tiempo en definir si veníamos como empresa terminal o como distribuidor. La Argentina tiene una tajada de mercado que hay que atender. Por eso, la decisión fue de venir como empresa terminal.

-La llegada de BYD era muy esperada

-En la Argentina había una demanda insatisfecha porque no se vendían muchos productos eléctricos o híbridos enchufables, que es lo que nosotros vendemos, Productos de alta tecnología. Nos sorprendió la demanda de la preventa que hicimos. Si se miran las estadísticas del SIOMMA, hoy somos la empresa que más autos eléctricos vende, con el Dolphin Mini como el modelo más vendido, y estamos en la posición quince en el ranking general. Estamos llegando a un nivel de ventas de aproximadamente 1.000 unidades por mes y ya planeando 2026. Hasta ahora tenemos siete concesionarios funcionando de forma completa y a fin de año vamos a terminar con doce concesionarios integrales inaugurados. La idea es llegar a veinte a mitad del año que viene. En Rosario, por ejemplo, tenemos ahora un nuevo concesionario.

-La respuesta del público en buena

-El impacto de lanzar la marca, de tener tres modelos y estar con una red que va a tener 20 concesionarios es una muestra de modernidad. Los concesionarios nuestros tienen un estilo minimalista y moderno. La gente está encontrando algo nuevo. No solamente el auto en sí, sino al estilo del concesionario. Hay mucha satisfacción y los sorprenden del lugar y cómo los atienden. Nos faltan Lugares como Neuquén Salta, Tucumán, Corrientes, Mar del Plata, Bahía Blanca, entre otros lugares. En algún momento vamos a completar la oferta en todo el país

-¿Cuántos autos tienen en disponibilidad para vender?

-En el primer cupo, el de 2025, fueron 7.800 vehículos. Todavía no llegaron todos. Tenemos plazo hasta fin de enero para ingresarlos. En noviembre llegamos a casi 1.000 unidades vendidas. Eso nos va a generar un patentamiento fuerte en diciembre. Y en enero también.

-Con 1.000 unidades vendidas por mes BYD se va a meter en el top ten del ranking de marcas.

-Por ahí vamos a estar. Nosotros competimos en un segmento específico de mercado. No en todos. Tenemos que trabajar mucho en el convencimiento del argentino de que esta tecnología eléctrica o híbrida enchufable es segura y práctica.

-Además, tiene que luchar contra el prejuicio de las marcas chinas

-Ahí hay una diferencia. Si ves los concesionarios nuestros, desde quiénes son y qué infraestructura tienen, es distinto al resto de las marcas. Son concesionarios integrales, donde exigimos que tengan una postventa de alto nivel, con taller de chapa y pintura propio. En otras marcas chinas es difícil encontrar concesionarios, no están bien presentados o la ubicación no es tan buena. Los concesionarios que tenemos nosotros son de primera.

- ¿Cuántos vehículos tienen dentro del cupo de 2026?

-Dentro del cupo de 2026 tenemos unos 3.500 autos más un poco más de 5.000 de un remanente de 2025. En total tenemos más de 5.000 autos para importar. Si sumamos lo que está entrando ahora, tendremos 12.000 autos para vender en 2026.

-Ustedes apuntan crecer en participación. Algunos dicen que esperan vender entre 25.000 unidades y 40.000 en 2026. Esto implicará que traigan vehículos fuera del cupo.

-Tenemos planeado en 2026 seis lanzamientos, como mínimo. Creemos que tenemos que agregar productos de alta gama. Nos piden algunas camionetas que todavía no tenemos acá. Estamos viendo dos o tres modelos fuera del cupo. Tengo pendiente la aprobación. Ahora, si me preguntás si vamos a importar modelos que están en el cupo, pero traerlo por fuera del cupo, la respuesta, ahora, no la tengo. No descartamos eso. Primero tenemos que completar nuestro line up y traer modelos de alto nivel.

-¿Pero esa es aproximadamente la participación que buscan tener?

-No lo digo porque es un resultado de las acciones que hagamos nosotros y lo que hagan nuestros competidores. Nuestro target es estar entro los siete u ocho jugadores de la Argentina.

-¿Cuándo empiezan a importar autos de Brasil?

-Brasil empezó a producir hace un par de meses. El presidente de BYD Brasil estuvo acá hace menos de un mes. Hoy tienen 7.000 unidades mensual de capacidad. Son Dolphin Mini y Song Pro. Van a 150.000 al año. Pero hay que alcanzar el porcentaje de integración de autopartes. Hay que tener 40% de contenido local. Hoy están en 35%. Las tenemos planeados para principios del 2027.

-¿Pueden en tan poco tiempo llegar al contenido regional necesario para importar dentro del régimen del Mercosur?

-Otras empresas no tienen mucha ingeniería y desarrollo, pero BYD tiene 120.000 ingenieros. Te hacen un proyecto en tres años cuando otras automotrices tardan seis. Hay una velocidad de desarrollo que no tienen otras empresas. Nuestro plan más armado es, a principio de 2027, estar ofreciendo los vehículos desde Brasil. De todas formas, el Dolphin Mini – que es un éxito de ventas -, si lo tenemos que importar fuera del cupo, lo vamos a hacer.

-¿El precio va a ser el mismo o, como pagaría arancel, tendrá otro valor?

- No. Eso no lo hacemos. No podemos dejar sin atender al cliente. Tenemos una proyección de crecimiento grande para el año que viene y queremos ser agresivos en la participación de mercado. Por eso, vamos a hacer todo lo posible para tener el surtido correcto al precio justo y de mercado. BYD no tiene una estrategia de precios que se descoloque con sus competidores.

-En Argentina hay plantas vacías o con mucha capacidad ociosa.

-¿Es un disparate pensar en que BYD decida llegar industrialmente al país?

-No es un disparate. Estuvimos con el presidente de BYD de Brasil visitando terminales y analizándolo. BYD hace cuatro años que está en la Argentina. Sabemos que la integración nacional en el Mercosur es importante. En la Argentina está especializada en la producción de camionetas. La participación de BYD en la Argentina, todavía, es pequeña, pero a medida que sea más grande seguiremos explorando esa posibilidad.