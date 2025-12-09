Luis Caputo cierra el calendario 2025 con una nueva licitación de deuda pública

El Gobierno convocó para el 11 de diciembre la última licitación de 2025, con títulos en pesos y dólares.

El Gobierno informó sobre la última licitación del año. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ

El ministerio de Economía confirmó que el próximo jueves 11 de diciembre se llevará a cabo la última licitación del año de títulos públicos del Tesoro Nacional, un cierre clave dentro del programa financiero que atraviesa sus últimas instancias en 2025.

De acuerdo con la información a la que accedió Agencia Noticias Argentinas, en esta convocatoria se recibirán ofertas por instrumentos en pesos y también por activos vinculados a la evolución del dólar.

En qué constará la nueva licitación informada por el Gobierno Con este llamado, la Secretaría de Finanzas pondrá fin al cronograma oficial de licitaciones previsto para el año, luego de una performance que en la penúltima rueda dejó señales positivas: el Gobierno consiguió renovar el 96% de los vencimientos, equivalentes a $13,99 billones, tras recibir una demanda total que alcanzó los $14,68 billones.

Instrumentos en pesos

Entre los títulos que se ofrecerán aparecen: