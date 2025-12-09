Luis Caputo cierra el calendario 2025 con una nueva licitación de deuda pública
El Gobierno convocó para el 11 de diciembre la última licitación de 2025, con títulos en pesos y dólares.
El ministerio de Economía confirmó que el próximo jueves 11 de diciembre se llevará a cabo la última licitación del año de títulos públicos del Tesoro Nacional, un cierre clave dentro del programa financiero que atraviesa sus últimas instancias en 2025.
De acuerdo con la información a la que accedió Agencia Noticias Argentinas, en esta convocatoria se recibirán ofertas por instrumentos en pesos y también por activos vinculados a la evolución del dólar.
En qué constará la nueva licitación informada por el Gobierno
Con este llamado, la Secretaría de Finanzas pondrá fin al cronograma oficial de licitaciones previsto para el año, luego de una performance que en la penúltima rueda dejó señales positivas: el Gobierno consiguió renovar el 96% de los vencimientos, equivalentes a $13,99 billones, tras recibir una demanda total que alcanzó los $14,68 billones.
Instrumentos en pesos
Entre los títulos que se ofrecerán aparecen:
Letra capitalizable con vencimiento el 17 de abril de 2026 (nueva).
Letra capitalizable con vencimiento el 29 de mayo de 2026 (S29Y6, reapertura).
Letra capitalizable con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (nueva).
Bono capitalizable con vencimiento el 31 de mayo de 2027 (nuevo).
Letra a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (M31G6, reapertura).
Letra ajustada por CER con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (nueva).
Bono cero cupón ajustado por CER con vencimiento el 31 de mayo de 2027 (nuevo).
Bono cero cupón ajustado por CER con vencimiento el 30 de junio de 2028 (TZX28, reapertura).
Instrumentos en dólares
-
Letra vinculada al dólar, cero cupón, con vencimiento el 30 de abril de 2026 (D30A6, reapertura).
La recepción de ofertas se habilitará a las 10 y cerrará a las 15 del mismo jueves. La liquidación de los instrumentos adjudicados se concretará el lunes 15 de diciembre.