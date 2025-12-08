Cuántos dólares espera el mercado que Luis Caputo obtenga con el nuevo bono y a qué tasa

El ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo , llevará a cabo el miércoles una licitación donde ofrecerá un nuevo bono en dólares y el mercado espera un buen resultado. En enero vencen US$ 4.216 millones por capital e intereses de los bonos en moneda dura y el equipo económico busca poder capturar parte de esos vencimientos en la licitación.

El nuevo Bonar 2029N pagará un cupón del 6,5% anual y los intereses se cobrarán semestralmente. De acuerdo a los analistas, en la licitación podría resultar una tasa de rendimiento inicial podría ubicarse en torno al 8,5%, acorde al tramo medio de la curva en dólares. Incluso resultar con una atractiva tasa de interés que podría rendir más de 9% anual, pese a que el riesgo país aún se ubica por encima de los 600 puntos básicos.

El título es un bono bullet porque el capital se paga íntegramente al vencimiento. Si bien la colocación se hará bajo legislación Argentina, se espera que puede recibirse fondos del exterior.

"Según comunicó el Ministerio de Economía, con el nuevo bono hard dollar a 2029 buscará cubrir el capital de los AL 29 y 30, que son US$ 1.187 millones", sostuvo Alejandro Giacoia, economista de Econviews.

Por su parte, el Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec) agregó: "La operación busca refinanciar parte de los vencimientos de capital de enero del AL29 y AL30, por US$1.187,5 millones, sin interferir con la estrategia de fortalecimiento del BCRA".

"La medida busca atender parte de los vencimientos en dólares del 9 enero y los fondos obtenidos se destinarán principalmente a cancelar parte del capital de los AL30 y AL29 por aproximadamente US$ 1.200 millones -en total los vencimientos rondan los US$ 4.200 millones", lanzó la consultora Invecq.

G7b8YnaWIAAg9iS Cómo quedarían los vencimientos en dólares si el Bonar 29 licita US$ 1.187 millones. Econviews

Tasa y precio de corte

La incógnita que ronda para la licitación del miércoles es con qué TIR se adjudicará el nuevo bono y cuál es el precio de corte. "Con Treasuries de EEUU rondando el 3,5%/3,6% parece difícil una emisión a la par (TIR de 6,5%), salvo que aparezcan garantías externas", remarcó LCG.

"Con los precios del cierre del jueves, es probable que el bono se adjudique con una TIR cercana al 10%, alineada a los rendimientos actuales de los bonos hard-dollar comparables –lo cual conoceremos con exactitud el miércoles próximo", sostuvo Invecq.

"Si el nuevo bono sale en curva, debería rendir un poco más de 10% o, en otras palabras, salir a un precio de alrededor de 88,5 dólares. Imaginamos que el Gobierno querrá mostrar una tasa de corte inferior al 9% para anclar expectativas de cara a lo que, esperamos, sea una emisión de deuda en el exterior en algún momento de diciembre o enero”, señaló la consultora 1816.

Por su parte, desde Econviews estimaron que el objetivo oficial “será lograr una tasa por debajo del 10%, que es el rendimiento aproximado al del AL29, aunque tiene una amortización de capital más acelerada. Si el mercado valida esa tasa, el precio de corte rondaría los US$ 89,5 lo que implicaría emitir unos US$1.340 millones nominales para cubrir los US$1.200 millones de vencimientos cash. Al ser legislación argentina, la emisión no requiere de aprobación del Congreso. Más allá de los números, lo vital es la señal. Recuperar la capacidad de rollover (renovación) en el mercado voluntario es la llave maestra para encender el círculo virtuoso: permite aumentar las reservas sin presionar el tipo de cambio.

"Si el Tesoro referencia el precio a la curva ley NY, un rendimiento del 10% implicaría una paridad cercana a US$89,5. Si se tomara como referencia la curva ley local, la TIR sería más cercana al 11,5%. No descartamos la presencia de un inversor ancla internacional o una estrategia de arbitraje de jugadores locales con dólares atrapados (brecha en torno al 2,7%). Otra hipótesis plausible es que la emisión forme parte de una ingeniería financiera más amplia, como la obtención de títulos para un eventual repo con bancos internacionales", cerró el Cepec.