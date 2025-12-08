Argentina vuelve al mercado con un Bonar al 6.5% para refinanciar su deuda

En el segmento de "La buena noticia" en su columna de MDZ Radio, el economista Carlos Burgueño destacó un anuncio clave para la economía argentina. Según el columnista, la noticia positiva "es lo que va a pasar mañana, que se anunció el viernes a la tarde: la vuelta de la Argentina al mercado voluntario de deuda".

Burgueño explicó que esta operación es una buena noticia "siempre y cuando, como dijo el Ministerio de Economía, y así será, la deuda se tome para pagar deuda". En ese sentido, precisó: "Vos tomás deuda porque tenés que pagar deuda. Entonces, vos tenés un vencimiento de cuatro mil trescientos millones de dólares y mañana salís al mercado".

Escuchá la columna completa en MDZ Radio: 08-12-2025- MC - CARLOS BURGUEÑO - COLUMNA ECONÓMICA El instrumento elegido es un BONAR. "La Argentina necesita 4.300 millones de dólares. Hay que ver si se llega, pero todo lo que se aproxime a eso está muy bien", comentó. Detalló que el bono tendrá un plazo de cuatro años, pagará intereses cada seis meses a una tasa del "6,5% y al final, en noviembre del 2027, se paga todo el capital". Este mecanismo implica que "no es tan costoso al principio, porque no estás pagando capital. […] vas a pagar solo los intereses".

Para el analista, esta colocación acerca "cada vez más la confirmación que Argentina, el 9 de enero, paga y no cae en default, que es lo más importante que hay para anunciar de acá a fin de año". Aclaró que esta operación no compromete otros recursos, ya que "no es el acuerdo por ahora con Estados Unidos, no tocas el swap con Estados Unidos, no tocas la plata del Fondo Monetario Internacional".