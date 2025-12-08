Archivo histórico nacional: descubrí la fecha en que tus antepasados arribaron a Argentina

Argentina es un país marcado por la migración y por miles de historias que comienzan lejos del Río de la Plata. La mayoría de las familias tiene algún antepasado que llegó a Argentina entre finales del siglo XIX y principios del XX, aunque pocas conocen los detalles del viaje.

Para facilitar esa búsqueda, el Gobierno ofrece un portal donde se pueden consultar los registros de quienes arribaron al país entre 1882 y 1937. El sitio es este: https://www.argentina.gob.ar/interior/archivo-general-de-la-nacion/consulta-de-antecedentes-migratorios

Desde allí se accede al buscador de inmigrantes del Archivo General de la Nación, que reúne los datos de todas las personas que ingresaron a Argentina por el Puerto de Buenos Aires y quedaron registradas en los Libros de Entrada de Pasajeros vía marítima.

El sistema oficial de Argentina permite realizar una búsqueda a través de cuatro campos:

Los libros de pasajeros conservan datos esenciales para reconstruir la llegada de familias a Argentina, desde la fecha de arribo hasta el barco en el que viajaron.

Ninguno de estos campos es obligatorio. Si no tenés un dato, simplemente dejalo en blanco. El buscador igual mostrará resultados posibles, algo fundamental para quienes solo conocen una parte de la historia familiar. Si aparece el registro de tu familiar, podés acceder a información como nombre, apellido, edad al llegar, nacionalidad, fecha de arribo, barco en el que viajó y puerto de embarque. En muchos casos también se incluye la profesión, un detalle que ayuda a reconstruir la vida de quienes emigraron antes de radicarse en Argentina .

Una recomendación clave es buscar distintas versiones del apellido. Al llegar a Argentina, muchos apellidos europeos se simplificaron o se registraron de manera distinta: partículas eliminadas, preposiciones omitidas o segmentaciones que se unificaban en una sola palabra. Por eso conviene intentar varias combinaciones. Cuantas más variantes pruebes, mayores serán las chances de encontrar el ingreso del familiar que buscás.

Qué hacer si encontrás el registro correcto

Cuando el sistema identifica una coincidencia, podés avanzar un paso más:

Con el botón "ver detalles", se descarga una constancia en PDF con la información oficial del ingreso. Si el libro original está digitalizado, también podés descargar el PDF completo donde figura el registro manuscrito del pasajero que llegó a Argentina.

Estos documentos suelen ser útiles para trámites de ciudadanía, investigaciones familiares o simplemente para conservar la memoria de quienes cruzaron el océano buscando una vida nueva.