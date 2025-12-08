Día de la Virgen: por qué se eligió el 8 de diciembre y no otro día

El Día de la Virgen se celebra cada 8 de diciembre en Argentina por la tradición que recuerda la Inmaculada Concepción de María, un dogma definido en 1854.

Fieles celebran el Día de la Virgen en Argentina con misas y tradiciones que se mantienen desde hace generaciones.

El Día de la Virgen se celebra este lunes 8 de diciembre en Argentina y en gran parte del mundo católico. La fecha honra la Inmaculada Concepción de María, un dogma que sostiene que la madre de Jesús fue preservada del pecado original desde el primer instante de su existencia, y cuya conmemoración quedó fijada en el calendario desde hace más de 150 años.

La elección del 8 de diciembre para el Día de la Virgen surge de un cálculo sencillo dentro de la tradición cristiana: como su nacimiento se celebra el 8 de septiembre, se restan nueve meses para determinar el momento de su concepción. El resultado es esta jornada, que con el tiempo se convirtió en un símbolo de fe, tradición y práctica cultural en Argentina y otros países.

Natividad de la Virgen El 8 de diciembre, fecha del Día de la Virgen, también marca el inicio de la temporada navideña en Argentina. Archivo. Comienzos históricos y definición del dogma La festividad tiene antecedentes en España, donde en 1644 comenzaron a celebrarse actos en honor a la Inmaculada Concepción, especialmente vinculados a lo ocurrido durante la Batalla de Empel. Sin embargo, el sentido religioso actual del Día de la Virgen se consolidó en 1854, cuando el papa Pío IX proclamó oficialmente el dogma.

A través de la carta apostólica Ineffabilis Deus, el pontífice declaró:"María fue preservada, inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo." Esta formulación recogió siglos de tradición y estableció una fecha fija para su celebración.