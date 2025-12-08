El imponente árbol de navidad que montaron en un conocido paseo comercial de Luján

Este lunes, muchas familias comienzan con el armado del arbolito y con esto dan inicio a la temporada navideña. En Mendoza la época de fiestas comenzó a lo grande y es que un enorme pino metálico sorprendió a los vecinos de Luján de Cuyo .

Se trata de una estructura, de unos ocho metros de altura, que llamó y llama la atención de quienes pasan por el lugar, no solo por su tamaño, sino por su iluminación cálida y estética moderna. El árbol está ubicado en el centro del paseo comercial Vistapueblo Ciudad en la calle San Martín de Luján de Cuyo .

Este grandilocuente árbol permite ver una estructura metálica decorada por decenas de esferas de diferentes tamaños, iluminadas con miles de luces LED que generan un efecto visual único. A simple vista se puede apreciar una obra de arte contemporánea que mezcla diseño, creatividad y espíritu festivo.

MDZ dialogó con uno de los encargados del área de marketing de Vistapueblo y contaron que este símbolo de la Navidad mide ocho metros de altura y está formado por 58 esferas metálicas de distintos diámetros, desde los 20 centímetros hasta más de un metro. En total, la estructura supera una tonelada de peso y está montada sobre una base de hormigón.

El armado fue completamente artesanal y contó con la participación de un herrero y un equipo especializado en diseño, arquitectura, metalurgia y montaje. Además, se incorporaron 2.000 metros de iluminación LED, lo que le da un impacto visual muy particular.

Las luces recorren cada esfera y generan un efecto envolvente que resalta especialmente de noche. Para muchos visitantes, se ha convertido en una parada obligada para sacar fotos y compartir el espíritu navideño.

Desde Vistapueblo explicaron que, una vez que pasen las fiestas, el árbol será desmontado casi por completo. Solo quedará la base fija, mientras que las esferas y la estructura principal serán guardadas para volver a montarse el próximo año. La intención es que la pieza se convierta en un clásico del complejo y que cada diciembre vuelva a brillar en el mismo punto central.

Cómo nació la idea

árbol de navidad vistapueblo luján de cuyo Vistapueblo apostó por un árbol único que combina creatividad, estética y tecnología para recibir la Navidad de manera impactante.

Todo comenzó en 2024 con una maqueta que sirvió como primer borrador de lo que hoy se exhibe en el corazón del paseo. A partir de ese modelo, surgió un plano y luego comenzó el trabajo más técnico.

La planificación no fue sencilla. El equipo debió pensar la estructura, los materiales, el sistema de armado y el estilo que querían transmitir. La meta era que el árbol se transformara en un elemento distintivo y atractivo para quienes visitan el lugar.

Un evento para inaugurar la temporada navideña

El árbol es apenas una parte del trabajo navideño, ya que en todo el paseo se han colocado arcos iluminados, estrellas gigantes en color rojo y cortinas LED que decoran pérgolas y caminos. Desde Vistapueblo explicaron que buscan generar un espacio agradable, distinto al típico strip center, con una identidad más trabajada.

Es por esta misma idiosincrasia que para presentar oficialmente el árbol, Vistapueblo organizará un evento especial el sábado 13 de diciembre a las 20.00. Donde se presentará una banda de jazz en vivo, dirigida por el reconocido músico mendocino Juan Pablo Moltisanti.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 10.27.17 El árbol será presentado de forma oficial con un evento que combinará música y vino en el complejo.

La actividad será abierta, libre y gratuita, pensada para que el público disfrute del complejo y de la ambientación festiva. También habrá una degustación de vinos, lo que suma un plus a la experiencia.