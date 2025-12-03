El accesorio que es tendencia para esta Navidad, se coloca debajo del árbol y es fácil de conseguir
Este es un accesorio pequeño pero que promete aportar armonía a tu Navidad. Te contamos dónde conseguirlo y cuánto cuesta.
La tendencia navideña de este año pone el foco en los pequeños detalles que son fáciles de conseguir y económicos, dejando de lado las borlas llamativas o estrellas brillantes. El minimalismo es el protagonista de estas fiestas e invita a decorar con menos, optando por adornos de madera o de colores cálidos que llamen a la paz.
Una tendencia que se suma a esta Navidad es la de colocar una pequeña alfombra debajo del árbol de Navidad. Más allá de su función estética, este accesorio aporta calidez, textura y un detalle sofisticado, y se convierte en el lugar perfecto para dejar los regalos navideños que quieras destacar.
Hay alfombras de diferentes materiales y estilos que puedes elegir. Muchos escogen la piel sintética que es suave, mullida y glamurosa, una gran opción para quienes buscan un look cozy y chic. También hay alfombras de tela vinílica que es antibacteriana y muy fácil de limpiar, además de resistente al sol y al agua.
Otros escogen los tejidos naturales, como el lino, algodón o yute, que es ideal para agregar un toque orgánico y minimalista a tu decoración. Pero otros van por alternativas más llamativas llenas de brillos y colores metalizados, como el dorado, plateado o champagne. Esto aporta un estilo festivo.
Ten en cuenta que el tamaño de la alfombra dependerá de la base del árbol y el color o textura tiene que adaptarse a la decoración de tu hogar. En Mercado Libre hay varias opciones para escoger. Una alfombra blanca cuesta 24 mil pesos, mientras que otra roja con volados a los costados se encuentra a 65 mil pesos.