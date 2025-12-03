El accesorio que es tendencia para esta Navidad, se coloca debajo del árbol y es fácil de conseguir

Este es un accesorio pequeño pero que promete aportar armonía a tu Navidad. Te contamos dónde conseguirlo y cuánto cuesta.

La tendencia navideña de este año pone el foco en los pequeños detalles que son fáciles de conseguir y económicos, dejando de lado las borlas llamativas o estrellas brillantes. El minimalismo es el protagonista de estas fiestas e invita a decorar con menos, optando por adornos de madera o de colores cálidos que llamen a la paz.

Una tendencia que se suma a esta Navidad es la de colocar una pequeña alfombra debajo del árbol de Navidad. Más allá de su función estética, este accesorio aporta calidez, textura y un detalle sofisticado, y se convierte en el lugar perfecto para dejar los regalos navideños que quieras destacar.

La tendencia para inspirarte en esta Navidad. Archivo. ¿Cómo decorar tu árbol de Navidad? Hay alfombras de diferentes materiales y estilos que puedes elegir. Muchos escogen la piel sintética que es suave, mullida y glamurosa, una gran opción para quienes buscan un look cozy y chic. También hay alfombras de tela vinílica que es antibacteriana y muy fácil de limpiar, además de resistente al sol y al agua.

Otros escogen los tejidos naturales, como el lino, algodón o yute, que es ideal para agregar un toque orgánico y minimalista a tu decoración. Pero otros van por alternativas más llamativas llenas de brillos y colores metalizados, como el dorado, plateado o champagne. Esto aporta un estilo festivo.