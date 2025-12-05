El árbol mini que enamora: da sombra, florece violeta y crece perfecto en maceta

Este árbol no solo aporta sombra sino decora la terraza, el balcón o jardín de una manera única con flores violetas.

Tener espacios pequeños para poner manos a la obra en la jardinería no significa que no se puedan tener un árbol. Muchos de ellos pueden plantarse en maceta, lo que los vuelve fáciles de mover y permiten sumar sombra y color en casa sin necesidad de un jardín amplio.

Si bien los más populares suelen ser los árboles frutales, como el limonero o el naranjo, hay otras especies que también ofrecen aroma, hojas decorativas y colores únicos. Una de ellas es el jacarandá, una opción ideal para quienes no tienen un jardín grande y quieren renovar su terraza, balcón o patio pequeño.

Cómo es el árbol de jacarandá Cuando se planta en maceta, el jacarandá suele adaptarse al espacio y, a diferencia del tradicional que puede superar los doce metros, en contenedor alcanza entre dos y tres metros. Conserva la elegancia de su follaje plumoso y las clásicas flores lilas intensas que aparecen desde la primavera hasta el verano.

Además, incluso en tamaño reducido aporta una sombra suave y agradable, perfecta para generar un rincón fresco sin oscurecer demasiado los espacios.

jacarandá 1 Este árbol puede crecer hasta más de 12 metros de altura, en cambio, en macetas se adapta a un tamaño pequeño. GCBA Por qué es ideal para macetas El jacarandá se adapta muy bien al cultivo en contenedores porque tiene un crecimiento moderado y raíces menos agresivas. Para que se desarrolle correctamente solo necesita: