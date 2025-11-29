Oro natural para el jardín: el truco casero que ayuda a enraizar plantas

El jardín puede verse estallado de flores usando este enraizante casero que todos solemos tener en casa.

Cuando una planta no logra desarrollar raíces fuertes, todo el crecimiento se ve afectado. Lo que muchos no saben es que hay un ingrediente de cocina que funciona como oro natural para el jardín y estimula el enraizado, sin químicos ni productos comerciales.

El ingrediente que vale oro como enraizante Para lograr raíces fuertes no necesitamos gastar dinero de más, la canela, un elemento que muchos tienen en casa, se ha convertido en el gran secreto. Sus propiedades radican en que es antifúngica y antibacteriana. De esta manera, protegemos los esquejes y favorecemos la aparición de raíces nuevas.

En este sentido, cuando aplicamos canela en el tallo recién cortado se evitan infecciones y se estimula la cicatrización. Rápidamente, la planta concentra su energía en generar nuevas raíces y no en defenderse de hongos.