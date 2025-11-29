Oro natural para el jardín: el truco casero que ayuda a enraizar plantas
El jardín puede verse estallado de flores usando este enraizante casero que todos solemos tener en casa.
Cuando una planta no logra desarrollar raíces fuertes, todo el crecimiento se ve afectado. Lo que muchos no saben es que hay un ingrediente de cocina que funciona como oro natural para el jardín y estimula el enraizado, sin químicos ni productos comerciales.
El ingrediente que vale oro como enraizante
Para lograr raíces fuertes no necesitamos gastar dinero de más, la canela, un elemento que muchos tienen en casa, se ha convertido en el gran secreto. Sus propiedades radican en que es antifúngica y antibacteriana. De esta manera, protegemos los esquejes y favorecemos la aparición de raíces nuevas.
Te Podría Interesar
En este sentido, cuando aplicamos canela en el tallo recién cortado se evitan infecciones y se estimula la cicatrización. Rápidamente, la planta concentra su energía en generar nuevas raíces y no en defenderse de hongos.
Cómo usar este truco paso a paso
- Cortá el esqueje de la planta que querés reproducir.
- Colocá un poco de canela en un recipiente.
- Pasá la base del tallo por la canela.
- Plantá directamente en tierra o en agua.
Este enraizante funciona especialmente bien en aromáticas, plantas de interior y suculentas. Además, es una alternativa natural y económica, ideal para quienes buscan cuidar su jardín sin gastar de más.