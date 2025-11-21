Por qué esparcir canela en las plantas y qué beneficios tiene

La canela se volvió un truco casero muy usado para mejorar la salud de las plantas, prevenir hongos y favorecer su crecimiento de forma natural.

La canela es un antifúngico natural que puede evitar enfermedades en las plantas. Foto: Archivo

La canela en polvo dejó de ser solo un condimento de cocina para convertirse en un aliado inesperado del jardín. Su uso se volvió popular porque ofrece soluciones simples, económicas y efectivas para mejorar el crecimiento de las plantas y protegerlas de distintos problemas.

Uno de sus beneficios más conocidos es su capacidad para actuar como antifúngico natural. Al espolvorearla sobre la tierra o directamente en la base del tallo, ayuda a prevenir la aparición de hongos que afectan a las raíces y debilitan el desarrollo de la planta.

Además, la canela funciona como cicatrizante. Cuando una planta sufre un corte durante una poda o se rompe una rama, un poco de polvo sobre la herida acelera la recuperación y evita infecciones.

También es muy útil para estimular el enraizamiento. Muchas personas la utilizan en lugar de productos comerciales: solo hay que espolvorear un poco en el tallo antes de plantarlo, lo que favorece que el brote genere raíces nuevas y más fuertes.

Por último, su aroma actúa como repelente natural contra insectos molestos, como mosquitos, hormigas o pequeños parásitos que suelen instalarse en la superficie de la tierra.