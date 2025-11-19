Jardinería: el oro blanco en polvo que es un aliado para las plantas

El bicarbonato de sodio tiene muchos usos en el mundo de las plantas y lo recomiendan los expertos en jardinería.

Las personas que están en el mundo de la jardinería saben que el bicarbonato de sodio es mucho más que un antiácido. Es un producto con muchas propiedades para la limpieza y también para ayudar a las plantas.

Jardinería: usos del bicarbonato Este agente ayuda a combatir plagas, prevenir enfermedades fúngicas y además potencia la salud de nuestras plantas. El bicarbonato de sodio es una alternativa a productos químicos sintéticos.

Un verdadero aliado en el mundo de la jardinería. Para preparar un fungicida hay que mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio en 4 litros de agua. Luego añadir una cucharada de aceite vegetal y unas gotas de jabón líquido biodegradable. Rociar sobre las hojas de las plantas afectadas una vez por semana.

También es ideal para repeler insectos y plagas comunes. Para las hormigas se espolvorea bicarbonato sobre los senderos del insecto o cerca de los hormigueros. En cuanto a las plagas, el spray anterior sirve para disuadirlas.